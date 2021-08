Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I løpet av sommaren har mange nordmenn fått stikket med dropane som skal beskytte oss mot koronaviruset.

– Vi har god vaksinedekning og ser stor vilje til å ta vaksinen, seier Are Stuwitz Berg som er avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

I vår droppa folk vaksinetimar til fordel for ein inneklemt fridag, og fleire legar var uroa for at nordmenn kom til å prioritere ferie framfor vaksine i sommar.

Fellesferie til trass, no nærmar nokre kommunar seg mållinja.

STOR VILJE: Overlege og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Are Stuwitz Berg, fortel at mange nordmenn takkar ja til vaksine. Foto: Torstein Bøe

Kinn leiar i Vestland

I Noreg er 36 prosent fullvaksinerte, medan 69 prosent har fått minst éin dose.

– Vi er nesten ferdige med dose to, seier Jan Helge Dale, kommuneoverlege i Kinn.

På tre dagar førre veke vaksinerte dei 3500 personar i Florø, og onsdag får 1400 av innbyggjarane andre dose i Måløy. Då manglar berre 2200 av innbyggjarane.

– Vi reknar med at alle i Kinn over 18 år har fått begge dosane innan august er over, seier han.

Topp 10: Desse har flest vaksinerte

Ifølgje VG si oversikt ligg Kinn på ein 25.-plass på landsbasis. I Noreg har desse ti kommunane fullvaksinert flest innbyggjarar.

Karasjok, Troms og Finnmark (56,9 prosent)

Karlsøy, Troms og Finnmark (55,5 prosent)

Rennebu, Trøndelag (55 prosent)

Utsira, Rogaland (52,6 prosent)

Ibestad, Troms og Finnmark (52,3 prosent)

Eve og Hornnes, Agder (52,3 prosent)

Kvitsøy, Rogaland (51,9 prosent)

Eidskog, Innlandet (50,6 prosent)

Sigdal, Trøndelag (50 prosent)

Storfjord, Troms og Finnmark (49,4 prosent)

I Vestland ligg Austrheim og Masfjorden like bak Kinn kommune, begge med over 45 prosent fullvaksinerte innbyggjarar. Bergen kommune nærmar seg 40-talet.

Av fylkeskommunane er det Agder, Innlandet og Vestland som har kome lengst.

Tala viser også at det er fleire kommunar som har fullvaksinert under 30 prosent av innbyggjarane. Sjå faktaboksen:

Desse ti kommunane har vaksinert færrast Ekspandér faktaboks Ifølgje VG si oversikt er det desse kommunane som til no har vaksinert færrast av innbyggjarane sine. Sola, Rogaland (27,7 prosent)

Ås, Viken (28,9 prosent)

Austevoll, Vestland (29 prosent)

Strand, Rogaland (29 prosent)

Askøy, Vestland (29,1 prosent)

Trondheim, Trøndelag (29,2 prosent)

Randaberg, Rogaland (29,2 prosent)

Tromsø, Troms og Finnmark (29,3 prosent)

Alta, Troms og Finnmark, (29,5 prosent)

Stavanger, Rogaland (30 prosent) Kjelde: VG

PÅ TOPP: Karasjok har nesten 57 prosent av innbyggjarane fullvaksinerte.

Pressa fram ein ekstra dose

Kommuneoverlege Dale fortel at nøkkelen for dei har vore å bruke tid på opplæring av opptrekk av vaksinane.

– Det har gitt oss sju dosar ut av alle glas, og det betyr 15 prosent fleire vaksinar enn dei som berre har fått ut seks dosar, forklarar Dale.

Are Stuwitz i FHI seier fleire faktorar avgjer kor mange dosar kvar kommune har sett.

– Vi fordeler dosane annleis til kommunane no enn i starten. Befolkningssamansetninga er sentral for kor mange dosar kvar kommune får. Kommunar med sjukehus får fleire dosar, og det vil auke progresjonen, seier han, og legg til:

– Det blir dessverre litt skilnader med eit så komplisert program, seier han.

Nasjonalt har det vore oppmoda om å ikkje gi frå seg edle dropar til andre kommunar. Men at nokre kommunar no nærmar seg mållinja, kan vere positivt også for naboane.

LEIAR: Jan Helge Dale, kommuneoverlege i Kinn, trur dei er i mål med vaksineringa før september. Foto: Kaia Viki / NRK

Vil invitere naboar

I Kinn har dei tenkt å invitere frå andre kommunar når dei er i mål med alle som bur i kommunen.

– Vi har opna for at folk frå andre kommunar kan komme å vaksinere seg hos oss. Det har vi god kapasitet til, seier Dale.

FHI stadfestar til NRK at planen i Noreg framleis er å starte vaksinering av 16- og 17-åringar, når ein er ferdig med 18-åringane.