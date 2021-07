Norge vil gi vaksiner til 16- og 17-åringer – men WHO ber verden gi til hardt rammede land

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Friske tenåringer som ikke har risiko for alvorlig sykdom, blir veldig annerledes, satt opp mot å ha en pågående epidemi helt ute av kontroll og et helsevesen som hverken klarer å håndtere koronapasienter eller andre pasienter, sier lege i Leger Uten Grenser Øyunn Holen.

– Dette er ikke en god situasjon i det hele tatt. Her burde vi hatt sterkere politikere som står litt mer opp for den internasjonale solidariteten de sier de har, sier Holen.

Regjeringen fortalte tidligere i uka at de planlegger å tilby vaksine til 16- og 17-åringer, etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert.

En endelig beslutning om dette vil tas i september. Da sier regjeringen at de også vil ha mer kunnskap og erfaring fra andre land som vaksinerer ungdommer. Flere europeiske land har nylig tatt liknende beslutninger.

– Kjempedramatisk

Samtidig som Norge planlegger for å vaksinere 16- og 17-åringer, kommer det dramatiske bilder fra pandemien i Indonesia. Reuters melder om rekord i antall dødsfall i landet.

– Hva tenker du om de bildene vi nå ser fra India og Indonesia?

– Det er kjempedramatisk. Det må være utrolig fortvilende for dem som er helsepersonell der. De må føle seg helt maktesløse, sier Holen.

SOLIDARITET: Lege i Leger Uten Grenser, Øyunn Holen mener politikerne burde stått mer opp for den internasjonale solidariteten. Foto: Sara Creta / Sara Creta/MSF

– Avskyelig

WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus holder daglige pressekonferanser om pandemien. Onsdag ettermiddag kom han med kritikk mot enkelte lands vaksinepraksis.

– Vaksinenasjonalismen, der en håndfull land har tatt storparten av dosene, er moralsk uholdbart og ueffektiv folkehelsestrategi mot et luftveisvirus som muterer raskt og som blir mer og mer effektivt til å bevege seg fra menneske til menneske, sa Ghebreyesus.

VAKSINENASJONALISME: WHO-direktør, Tedros Adhanom Ghebreyesus kaller enkeltes lands vaksinepraksis for vaksinenasjonalisme Foto: Salvatore Di Nolfi / AP

Ghebreyesus sa den urettferdige vaksinefordelingen fører til at mutanter vinner kappløpet mot vaksinene, noe som også skader bedringen av den globale økonomien.

– At millioner av helse- og omsorgsarbeidere ikke har blitt vaksinert på dette tidspunktet i pandemien, er avskyelig.

Holen sier Norge har hatt det bra på det verste, kontra hvordan man har hatt det i India og Indonesia.

– Vi har hatt det veldig bra. Nedstengningen og nå også vaksinering samtidig. Vi har også flere ressurser for å håndtere dette i utgangspunktet, sier Holen.

Holen sier den enkelt som blir tilbudt vaksine ikke skal føle på dårlig samvittighet.

– Blir du tilbudt vaksine, ta vaksinen. Det er ikke sånn at det hjelper noen dersom du sier nei til din vaksine. Vi oppfordrer til vaksinering i Norge, sier Holen.

Doner dosene

I forlengelse av Ghebreyesus innledning om forskjellsbehandling i vaksinefordeling, stilte NRK følgende spørsmål på pressekonferansen onsdag.

– Hvordan ser du på at Norge og andre europeiske land planlegger å vaksinere tenåringer med liten eller ingen risiko for alvorlig sykdomsforløp?

Det var Ann Lindstrand, enhetsleder for det essensielle programmet for imunisering, som besvarte NRKs spørsmål. Hun sa at dersom man skal vaksinere barn og unge, godkjenner foreløpig WHO kun Pfizer-vaksinen.

Videre sa Lindstrand at vi samtidig vet at det ikke er barn som lider mest og får størst konsekvenser av covid-19-sykdom, men voksne og mennesker i risikogruppen.

– Vær så snill å ta i betrakting den begrensede tilgangen til vaksiner, før dere utvider vaksineringen til også barn og unge, og først vurder om dere vil dele doser med vaksineprogrammet COVAX og andre instanser, som donerer vaksiner til deler av verden der dosene trengs enda mer, sa Lindstrand.

Ansvar for hele verden

NRK har bedt om en kommentar fra helseminister Bent Høie på kritikken fra Leger Uten Grenser og WHO. Departementet viser til det Høie sa til NRK i et intervju på mandag:

– Er det et etisk dilemma der, med tanke på at vaksinetilgangen i mange land er så dårlig at selv risikogruppen ikke er vaksinert, og at vi nå vil vaksinere tenåringer?

– Det er jo et etisk dilemma dette med internasjonal fordeling av vaksinene, men der har Norge valgt at vi kan ha to tanker i hodet samtidig. Vi prioriterer å vaksinere vårt eget land, det er vår viktigste jobb som regjering, samtidig som vi også bruker veldig mye ressurser og er et av de landene i verden som, med utgangspunkt i folketall, bruker mest ressurser på å sørge for at andre land får vaksiner, sier Høie.

PRIORITERING: Helseminister Bent Høie sier Norge prioriterer å vaksinere Norges befolkning. Foto: Berit Roald / NTB

Høie mener det ville vært feil å knytte vår vaksinasjonsgrad, til andre lands vaksinasjonsgrad.

– Vi prioriterer vår egen befolkning, og så hjelper vi andre land i tillegg.

Holen sier Høie har rett i at han har ansvar for norske borgere, men mener han har også ansvar for å drive internasjonal politikk videre og gjøre et påvirkningsarbeid der.

– Denne epidemien viser at alle i verden sitter i samme båt, vi er alle utsatt for dette, så nå må vi jobbe sammen alle sammen. Bent Høie har ikke ansvar for bare det norske folk, han har også ansvar for alle i hele verden, sammen med alle politikere i verden, sier Holen.