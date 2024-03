SFO-ansatt siktet for besittelse av overgrepsmateriale i Bergen

En mann i 30-årene er siktet for å ha besittet overgrepsmateriale av barn.

Mannen ble pågrepet i Bergen tirsdag og blir varetektsfengslet i fire uker.

– Han ble pågrepet etter tips fra Kripos, på bakgrunn av et fildelingsnettverk, sier påtaleansvarlig Linn Skaar Sætre til NRK.

Mannen skal etter det NRK kjenner til være SFO-ansatt ved en av skolene i byen.

– Jeg kan bekrefte at han har tilknytning til en skole i Bergen, sier Sætre.

Politiadvokat Linn Skaar Sæthre er påtaleansvarlig i saken som omhandler mannen. Foto: John Inge Johansen / NRK

Erkjenner besittelsen

Mannens forsvarer, Ellen Eikseth Mjøs, sier han har erkjent å ha besittet overgrepsmateriale.

– Han har samarbeidet med politiet og forklart sin oppfatning av situasjonen, sier hun.

Ifølge fengslingskjennelsen skal mannen ha forklart at han «snublet over» materialet og at han ikke har sett på materiale av barn under 16 år med vilje.

– Vi har bedt om fire ukers varetektsfengsling på grunn av fare for at bevis blir ødelagt, sier Skaar.

Ellen Eikeseth Mjøs er mannens forsvarer. Foto: Simen Sundfjord Otterlei

En av flere overgrepssaker i bergensskolen

Skaar sier de per nå ikke har noe indikasjoner på at det er snakk om fysiske eller andre type overgrep der barn fra bergensskolen er involvert.

– Vi har heller ikke noe opplysninger om at materiale han har besittet er egenprodusert, sier hun.

Siktelsen er én av flere saker de siste årene der ansatte i skoler eller barnehager i Bergen har blitt siktet, tiltalt eller dømt for ulike former for overgrep.

I februar i år ble en barnehageansatt dømt til over åtte år i fengsel for å ha voldtatt tre barn i barnehagen i Bergen.

I slutten av 2022 ble en SFO-ansatt i Bergen dømt til 8 år i fengsel for seksuelle overgrep mot åtte jenter.

Samme år ble en lærer ved småtrinnet dømt til fengsel for overgrep mot syv barn.

