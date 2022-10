Lærer dømt for overgrep mot sju barn

Aktor ba om fem og et halvt års fengsel for læreren.

– Min klient er veldig fornøyd med at retten har redusert straffen i forhold til aktors påstand om 5,5 års fengsel. Jeg mener straffen i større grad enn aktors påstand er riktig.

Det sier mannens forsvarer Einar Råen til NRK.

Det var BT som først meldte om dommen torsdag ettermiddag.

Cecilie Wallevik er bistandsadvokat for de pårørende.

– De er skuffet over at dommen ble såpass lav og reagerer veldig kraftig på det. De mente i utgangspunktet at aktors påstand også var lav, sier hun til avisen.

8-9-åringer

Retten regner opp flere grunner til at de har redusert straffen.

Først og fremst at den tidligere læreren har tilstått alt.

Mannen i 30-årene erkjente alle forholdene. Han jobbet som lærer ved småtrinnet på en skole i Bergen. Han var lærer for seks av de fornærmede barna.

Overgrepene mot dem skal ha skjedd i skoletiden. Andre barn skal ha sett noen av hendelsene.

De fleste barna var åtte eller ni år da overgrepene skjedde.

– Retten finner grunn til å vektlegge min klients tilståelser mer enn det påtalemyndigheten antydet, sier Råen.

Dessuten mener retten at påtalemakten har brukt alt for lang tid på saken.

– Det er også viktig for min klient at retten viser til at påtalemakten har brukt besøksforbud og i for lang tid ikke har latt han få innsyn i dokumentene.

Skal ikke jobbe med barn

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale erstatning til barna han har begått overgrep mot. Datautstyret hans er inndratt, og han er fradømt jobb eller engasjement med barn eller unge.

– Alt dette er han fullt innforstått med, sier Råen.

– Er det noe dere vurderer å anke?

– Det er ikke aktuelt å anke verken skyldspørsmålet, erstatning, inndragning eller rettighetstap. Han har sagt at han aldri vil søke eller ha slik jobb eller engasjement. Og i forhold til straffeutmålingen mener vi at vi har blitt hørt med våre argumenter.

Bistandsadvokat Wallevik sier til BT at hun er fornøyd med at retten har innfridd de sivile kravene, som samlet lå på rundt 560.000 kroner.

NRK har ikke fått kontakt med verken henne eller aktor Celin Hauge Andersen.