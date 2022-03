Sergej samler inn penger til Ukraina: – Jeg kan ikke dra tilbake til Russland

– Det er vanskelig å være russisk for tiden. Jeg føler ansvar, og hvis jeg kan gjøre noe her i Bergen, så er det å spille musikk, sier Sergej Tchirkov.

Han er en prisbelønt akkordionist, som nå bruker musikken til å vise sin støtte til Ukraina. Selv er han fra St. Petersburg i Russland.

– Som russisk statsborger er det viktig for meg å si klart nei til krigen. Det er viktig at krigen kalles for en krig.

RUSSER SOM STØTTER UKRAINA: Tchirkov er en prisbelønt akkordionist, og har spilt konserter i store deler av verden. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Skal spille ukrainsk samtidsmusikk

Tchirkov kom til Norge i september, og startet som stipendiat ved Griegakademiet i Bergen.

Nå forbereder han seg til støttekonsert denne uken, i regi av Universitetet i Bergen. Dette er en av flere konserter hvor han spiller til inntekt for Ukraina.

I Universitetsaulaen skal han spille et stykke samtidsmusikk skrevet av Anna Korsun, en kvinnelig ukrainsk komponist fra Donetsk.

Fylket ble sammen med Luhansk anerkjent som uavhengig av Russlands president Vladimir Putin. Dette var bare tre dager før invasjonen av Ukraina.

– Det viktige for meg er å presentere en kvinnelig, ukrainsk komponist her i Bergen. Det er få konserter hvor man kan høre samtidsmusikk fra Ukraina, sier han.

UKRAINSKE FARGER: Slik ser Universitetsmuseet og Universitetsaulaen i Bergen ut nå for tiden. Foto: Maren Bjotveit / UiB

Alle inntektene fra konserten går til Røde Kors sitt humanitære arbeid i forbindelse med krigen i Ukraina.

– Jeg har også spilt andre konserter her i Bergen hvor honoraret ble overført til organisasjoner som jobber med ukrainske flyktninger, og mennesker som ble rammet av krigen, sier han.

AKKORDION: Tchirkov har spilt siden han var seks år gammel. Han har blant annet spilt i St. Petersburg filharmoniske orkester. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Ønsker å få familien til Norge

Selv har han en kone og en seks år gammel sønn, som er igjen i Moskva. Før krigen brøt ut, søkte han om familieinnvandring. Målet er å gi sønnen en bedre oppvekst.

– Jeg ville at sønnen min skulle begynne på skole her i Norge. Nå tror jeg bare det er farlig for ham å begynne på skole i Russland.

– På krigens andre dag ringte jeg Felix og beklaget at jeg ikke kunne komme til Moskva. Etter det har jeg fortalt alt om krigen. At det er en krig, startet av Russland. Det er viktig å være ærlig med barn, sier han.

FAR OG SØNN: Tchirkov sin seks år gamle sønn er igjen i Moskva, sammen med sin mor. Tchirkov håper han kan få dem til Norge. Foto: Privat

Kan ikke dra tilbake til Russland

Tusenvis av russere har forlatt hjemlandet etter at krigen i Ukraina startet. Mange har også demonstrert mot krigen.

Tchirkov tror flere og flere forstår hva som skjer.

– Det finnes mennesker som ikke visste at det var krig i slutten av februar, men som har forstått det etter hvert. Det skjedde med moren min. Hun bor i St. Petersburg og har tilgang til internett, men mulighetene hennes er begrensede.

– Hva tenker moren din om at du bruker musikk til å stå opp mot krigen som Russland fører?

– Moren min har tillit til meg, og det jeg gjør.

Håper sønnen kan vokse opp i Norge

– Kan du dra tilbake til Russland?

– Nei, det kan jeg ikke. Teoretisk sett kan jeg, men praktisk tror jeg at jeg det er mulig at jeg havner i fengsel, sier han, og legger til at han savner familien.

– Det er en stor mulighet for at jeg ikke ser moren min i live igjen, men jeg håper at barnet mitt får vokse opp her i Norge.

VIDEOCHAT: Tchirkov snakker med sin sønn og kone via Whatsapp. Foto: Valentina Baisotti / NRK