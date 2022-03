Krigen i Ukraina fører til hjerneflukt fra Russland

I en leilighet i den georgiske hovedstaden Tbilisi sitter Maksim Ivantsov (40). Dette er hans nye hjem. Snart tre uker har gått siden russeren forlot St. Petersburg. I dag tror han ikke at han noen gang kommer tilbake til hjembyen.

Ivantsov er en av rundt 25.000 russere som har reist til nabolandet Georgia siden Russland invaderte Ukraina 24. februar.

Tallet på russere som har forlatt hjemlandet, kan være mye høyere. En russisk økonom anslår at rundt 200.000 har reist, skriver BBC.

– Det er de ressurssterke som reiser. De som har mulighet til å betale dyre billetter og har nettverk i utlandet. Mange av dem har vært aktive når det gjelder kritikk av myndighetene, sier Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomiteen.

Blant de som reiser er det både forskere, advokater og journalister, sier hun.

– På mange måter kan vi si at det er en hjerneflukt fra Russland, sier Sangadzhieva.

– Jeg kan ikke tie når det pågår en krig

For Ivantsov ble det for farlig å bli værende i Russland.

Han jobber i en organisasjon som arbeider med menneskerettigheter. I flere år har de mottatt støtte fra utlandet. Etter invasjonen er det blitt spesielt problematisk. Ivantsov mener at han risikerte å bli stemplet som en fiende av staten. Flere av kollegene hans har også forlatt hjemlandet.

– Man har alltid et valg. Vi kunne blitt værende hvis vi hadde sluttet å holde på med det vi gjør. Jeg kunne satt meg ned og tiet stille. Ikke sagt noe.

Men for Ivantsov var ikke det et reelt valg.

– Jeg kan ikke tie når det pågår en krig.

De som forlater Russland nå, har ikke planlagt å reise. Det er «sjokkreising», sier Sangadzhieva.

Ivantsov var rask med å komme seg ut av Russland. Krigen startet natt til 24. februar. Fire timer etter, hadde han krysset grensa til Estland.

Leieprisene øker kraftig

I den georgiske hovedstaden er de nyankomne russerne et tydelig innslag i bybildet. På kafeer og i gatene snakkes det russisk, forteller Ivantsov. Hver dag treffer han på bekjente fra ulike russiske byer.

– De fleste som har kommet er aktivister, folk som jobber med menneskerettigheter, politiske opposisjonelle. Det er også mange folk fra IT-bransjen.

De mange nyankomne russerne har også ført til at det er blitt vanskelig å finne seg et sted å bo. Leieprisene har gått i taket.

– Vi har vært heldige. Vi var blant de første som kom. I løpet av få dager klarte vi å finne et rimelig sted å bo.

Leien er på 1000 dollar i måneden. I dag ville det kostet over to ganger så mye, sier Ivantsov.

Vanskelig å reise

Georgia er ikke det eneste landet som russere emigrerer til.

Mange reiser til Tyrkia og land i Sentral-Asia og de sørlige delene av Kaukasus, skriver BBC. Flere har dratt til Armenia. Dette er land som er visumfrie for russere og hvor det fortsatt går fly.

Etter invasjonen har Norge, EU, USA, Storbritannia og Canada stengt luftrommet sitt for russiske fly. Disse landene krever også visum.

Allegro-toget mellom St. Petersburg og Helsinki er en av de få reiserutene mellom Russland og EU som fortsatt er åpen. Foto: ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP

– Jeg har reist for godt

For Ivantsov var invasjonen et sjokk.

– Det er forferdelig. En gigantisk tragedie og katastrofe. Jeg har vanskelig for å finne ord.

I Georgia vil han prøve å fortsette å arbeide med menneskerettigheter.

Hvis han skal vende tilbake til Russland, må mye forandre seg. Så lenge Putin er president er det uaktuelt. Ivantsov sier han ikke kan bo i et land der regimet har angrepet naboene.

– Jeg har reist for godt. Jeg har innsett at det er her jeg skal bo.