Natt til tysdag 10. august hadde tolv spelarar nachspiel på Brann Stadion etter ein tur på byen. Sju kvinner var også med på nachspielet.

Etter saka vart det oppvask i klubben, og politiet starta etterforsking av to mogeleg straffbare forhold mot ulike kvinner.

Ein av sakene var ei mogeleg valdtekt. Den er sendt over til Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembete for påtaleavgjerd.

– Det ei alvorleg sak som politiet har proirtert, seier politiadvokat Lillian Anderson Kleppe.

Ho opplyser at det er gjennomført ein god del avhøyr, både av partane, og ein del vitne.

– I tillegg er det utført ein del andre undersøkingar, utan at eg vil gå i detalj på kva arbeid politiet har gjort i denne saka, seier Kleppe.

– Politiet vil ikkje offentleggjera kva innstilling som er gitt frå politiet til statsadvokatembetet, skriv Vest politidistrikt i ei pressemelding måndag.

10.000 i bot for vald

Den andre mogelege straffesaka politiet har etterforska, ei valdssak, er avgjort med bot.

Ein mann har fått 10.000 kroner i bot for å ha brote straffelova §271. Paragrafen omhandlar kroppskrenking.

Førebels er det ukjent korleis mannen stiller seg til bota.

– Min klient er nøgd med straffa, skriv Hilde Cecilie Matre, bistandsadvokaten til den fornærma kvinna i valdssaka i ein SMS til NRK.

– Dette sjølv om ho og anmeldte meir alvorlege forhold, skriv Matre.

Bistandsadvokaten seier dei må gjennomgå dokumentet i saka før dei tek stilling om til å eventuelt klaga.

– Det viktigaste for henne er at det blir reagert med straff og at saka får ei rask avgjerd, skriv Matre.