Russ og lærere sterkt preget etter alvorlig ulykke: – Dette treffer oss midt i magen

Sent onsdag kveld ble veien ved ulykkesstedet i Steinsviken stengt. Flere hundre ungdommer og voksne møtte frem til en samling etter den alvorlige ulykken.

De fremmøte var blant annet medelever, venner og familie. De klemte og trøstet hverandre, tente lys og la ned blomster på stedet.

Samlingen ble avsluttet rundt klokken 00.30 i natt.

Gråt og klemte hverandre

Tidligere på dagen var det også flere samlinger etter ulykken.

– Det er brutalt når ungdommer vi er glade i blir utsatt for slike alvorlige hendelser. Alle er berørt av dette, og dagene er preget av tristhet og alvor. Dette treffer oss midt i magen, sier rektor Rune Dolvik ved Sandsli videregående skole i Bergen.

Han møter NRK på skolen kort tid før elevene for andre gang skal samles for å snakke om den voldsomme ulykken i Steinsvikveien tirsdag morgen, hvor to 19-åringer med tilknytning til skolen var involvert.

Et kvarter senere strømmet sandslirussen og andre medelever til. Mange klemte hverandre. Flere gråt åpenlyst.

Klokken 13 onsdag ble de møtt av skolens ledelse, lærere, samt helsepersonell og et kriseteam fra Bergen kommune,

– Vi merket utover dagen i går at alvoret begynte å synke inn hos mange og at det var behov for en ny samling. Kriseteamet og vårt eget helsepersonell har forsikret meg om at de vil følge opp alle som har behov for hjelp utover denne dagen. Vi kommer ikke til å slippe dem, sier Dolvik.

STERKT PREGET: Rektor Rune Dolvik ved Sandsli videregående skole sier at begge de to 19-åringene er ungdommer de kjenner godt. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Frontkolliderte med buss

Det var like før klokken syv tirsdag morgen at nødetatene fikk melding om at en bil hadde frontkollidert med en rutebuss fra Skyss i Steinsvikveien på Sørås i Bergen.

I personbilen satt to menn født i 2001. Den ene er elev og russ ved Sandsli videregående skole. Den andre er tidligere elev ved skolen.

Føreren av bussen, en mann født i 1962, var alene i bussen.

Alle de tre er innlagt på sykehus. Tilstanden deres er ukjent, men politiet har omtalt ulykken som svært alvorlig.

En melding fra politiet tirsdag om at den ene 19-åringen var død er siden blitt trukket tilbake og dementert.

KRAFTIG SAMMENSTØT: Både bussen og personbilen fikk svært store materielle skader i kollisjonen. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

– Holdt stor fart

Politiet har foreløpig ikke trukket noen konklusjoner om årsaken til det voldsomme sammenstøtet, men funn på stedet skal tyde på at bussjåføren har prøvd å unngå kollisjon ved å svinge ut av veibanen.

– Det vi kan si er at det har vært en møteulykke med stor fart involvert. Fartsgrensen på stedet er 50 km/t og veien er bred og oversiktlig, så det skal i utgangspunktet ikke være noe ulykkesbelastet sted. Nå jobber vi med å finne ut mer om hendelsesforløpet, sier politistasjonssjef i Bergen sør, Torgils Lutro.

Krimteknikere fra politiet har undersøkt ulykkesstedet, kjøretøyene og øvrige omstendigheter rundt kollisjonen. Det samme gjør Vegvesenets egen ulykkesgruppe. Havarikommisjonen for tyngre kjøretøy er også varslet og har hentet inn informasjon.