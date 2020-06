Politiet brukte tre timer på å rette feil om dødsfall i ulykke

En buss og en personbil kolliderte på Sørås i Bergen i 7-tiden tirsdag morgen. Tre personer var involvert i ulykken, og tirsdag formiddag informerte politiet at en tenåring hadde mistet livet i ulykken.

Vest politidistrikt sendte tirsdag ettermiddag ut en rettelse, hvor de beklaget å ha gitt feilaktig informasjon om at tenåring døde etter en ulykke i Bergen tirsdag morgen.

– Det er selvsagt veldig beklagelig at vi har gått ut med dette til pårørende og til pressen. Vi har selvsagt beklaget til de pårørende, sier Torgils Lutro, politistasjonssjef i Bergen sør til NRK.

– Var i kontakt med pårørende etter

I den feilaktige pressemeldingen som ble sendt klokken 10.27 skrev politiet: «Den ene mannen er omkommet og pårørende er varslet».

Nå sier de til NRK at de ikke snakket med de pårørende før de gikk ut til media.

– Det gjorde vi ikke. Vi var i kontakt med pårørende etter at vi gikk ut med opplysningen, sier Lutro.

Politiet fikk vite om feilen cirka én time etter at de hadde gått ut med pressemeldingen. Deretter tok det tre timer til rettelsen ble sendt til media.

– Grunnen til at det tok tid var at vi da prioriterte å ta kontakt med de pårørende først. Vi gikk ut med motsatt informasjon, så det var viktig å gå til dem først og få snakket med dem, sier han.

BEKLAGER: – Vi har selvsagt beklaget til de pårørende, sier Torgils Lutro, politistasjonssjef i Bergen sør. Foto: Valentina Baisotti / NRK

– En utrolig uheldig hendelse

Nå skaper situasjonen reaksjoner.

Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad i Personskadeforbundet sier at hun ikke kjenner til andre tilfeller der politiet feilaktig har gått ut med et dødsbudskap.

– Dette er en utrolig uheldig hendelse for dem som tenker på sine. Det viktigste er at de rydder opp for de pårørende, noe det ser ut til at de har gjort, sier Dahl-Hilstad.

– Regner med de vil se på rutinene

Hun sier det er viktig at politiet går gjennom sine rutiner for å finne ut hvordan denne feilen kunne skje.

– Dagens situasjon med sosiale medier gjør jobben ekstra krevende for dem som skal styre informasjonsflyten. Det er selvfølgelig enda verre for de pårørende, sier generalsekretæren.

Heller ikke Trygg Trafikk kjenner til at dette har skjedd før.

– Det er veldig beklagelig for personene som er involvert i saken, men vi ønsker ikke å kritisere politiet. De kan ha fått informasjon som de har formidlet videre. Jeg regner med at de vil se på sine rutiner for at dette ikke kan skje igjen, sier kommunikasjonssjef Ingrid Trømborg.

Helse Bergen varslet politiet om feil

– Her har det skjedd en beklagelig feil hos politiet. Vi tok kontakt med dem da vi oppdaget feilen i media. Av prinsipp går vi ikke ut med tilstand på skadde, og derfor kontaktet vi politiet og ikke media, sier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i Bergen til NRK.

Etter at pressen hadde meldt om dødsfallet, valgte Helse Bergen valgte da å ta kontakt med politiet, men ikke med media.

– Vi mente det var mest ryddig, da de var de som meldte feil informasjon, sier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander til NRK.

Over fire timer etter feilinformasjonen ble sendt ut, gikk politiet ut med rettelsen.

– Det er politiet som må svare for dette, sier Vigander til NRK.

Helse Bergen sluttet i 2019 å legge ut oppdatert informasjon om tilstanden til pasienter etter ulykker og hendelser. Avgjørelsen skapte mye debatt, der norske redaktører var uenig, mens jusprofessor Hans Fredrik Marthiniussen applauderte endringen i Medier24.

KOLLISJON: Veien åpner like over klokken 14 tirsdag etter å ha vært stengt siden ulykken. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Etterforsker ulykken

Politiet sier nå at de må komme tilbake til hvordan feilen skjedde.

De tre involverte i ulykken er to 19 år gamle menn og en mann født i 1962. De er alle innlagt på Haukeland universitetssjukehus. Politiet vil nå ikke kommentere skadeomfanget deres.

– Vår etterforskning pågår som normalt. Det er utvilsomt en veldig alvorlig ulykke, og vi avhører vitner og sjekker de tekniske funnene, sier Lutro.