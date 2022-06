– Er det virkelig dette de folkevalgte skal holde på med her i byen? Det er helt tøysete at de skal sitte og bruke tid på dette!

Kraftsalven kommer fra Pål Høyde, innehaver av restauranten Royal Gourmetburger og Gin i Neumanns gate i Bergen sentrum.

Restauranten ligger like ved Bergen kino.

Og der ligger også problemet.

Høyde har i flere år kjempet for å få skjenke alkohol på spisestedets lille uteservering med ti sitteplasser.

Men hver gang sier byrådet nei.

Byrådet i Bergen mener det ikke bør serveres alkohol utendørs, siden det er mange barn som går i gatene der.

Nå er saken blitt et mye omtalt tema i bergenspolitikken. Onsdag var saken nok en gang oppe til debatt.

– Dette er blitt en veldig lei sak, som gir grobunn for politikerforakt, sa Per Jørgensen (uavhengig) under bystyremøtet.

– Ønsker bare å få servere øl til maten

Kinoen som står i veien får uteserveringen, har selv søkt om skjenkebevilling.

På andre kinoer i Bergen er det åpnet for skjenking.

Gleden for Royal Burger var derfor stor da skjenkekontoret skal ha åpnet for skjenking der.

Men så startet de interne uenighetene i Bergen kommune.

Ifølge Bergensavisen, som har fulgt saken tett, mener skjenkekontoret at det derfor kan åpnes for å servere alkohol i området utenfor.

Det er byrådet sterkt uenig i og avslår konsekvent søknader fra restaurantene i gaten.

Den holdningen forstår Høyde lite av.

– Skjenking er lov i alle tilstøtende gater, og det er ikke akkurat snakk om at vi skal lage en «Jägermeister fun pub» utenfor her. Vi ønsker bare å kunne servere en øl til de som ønsker det til maten.

NABOER: Spisestedet i Neumannsgate (t.v.) er like ved Bergen kino (t.h.) Foto: Charlotte Haarvik Sanden / NRK

Klagde, vant og tapte

Rotet rundt uteserveringen ved Royal har pågått helt siden 9. april i fjor.

Da søkte Høyde kommunen om lov til å servere alkohol på et fire kvadratmeter stort område utenfor restauranten sommeren 2021.

Søknaden ble avslått av byrådet 3. juni.

Høyde klaget, men det tok lang tid før klagen ble behandlet av kommunens helseutvalg, som håndterer klagene på vegne av bystyret.

I februar fikk han medhold i klagen - om å servere alkohol ute i fjor.

Da han søkte om servering for sommeren 2022, ble også den søknaden avslått.

Byrådet mente medholdet han fikk på klagen kun gjaldt for sommeren 2021 og ikke hadde noen konsekvenser for nye søknader.

Byrådet og helseutvalget krangler

Da startet den interne krangelen i kommunen mellom helseutvalget og byrådet. De klarer ikke bli enige om tolkning av skjenkereglementet.

Flere deler av Bergen kommune har blandet seg inn i konflikten den siste tiden.

Uenigheten står på mange måter om hvem som kan overprøve hvem (se faktaboks).

Skjenkestriden i Neumanns gate i Bergen Ekspandér faktaboks Helsekomitéen mener deres beslutning er endelig og gir presedens for resten av perioden skjenkereglementet gjelder for (til 2024). Dette vil i så fall åpne for utendørs skjenking i området.

Byrådet, som fortsatt ikke vil ha skjenking ved kinoen, mener helsekomitéens beslutning kun gjelder for sommeren 2021 og at byrådet dermed står fritt til å avslå søknaden for 2022. Tirsdag fortalte BA at bystyredirektør Roar Kristiansen har grepet inn og gitt helseutvalget medhold i sin tolkning. Kristiansen ble bedt om å uttale seg i anledning at bystyret onsdag skal ta en prinsippavgjørelse om skjenking i Neumanns gate. Overfor NRK er han klinkende klar på at byrådet ikke har adgang til å overprøve helseutvalgets beslutning. – Bystyret har fullmakt til å behandle klagesaken, men har delegert disse sakene til et utvalg. Da er det slik at hvis noen mener enkeltvedtak er feil, må det tilbake til bystyret for å omgjøres, ikke til byrådet. – Byrådet mener søknaden for 2022 kan behandles uavhengig av utfallet i klagesaken fra 2021, hva mener du om det? – Vi har ikke sett noe sted i saksbehandlingen at beslutningen er avgrenset til 2021. Vår tolkning er at det gjelder for hele perioden, til 30. september 2024, sier Kristiansen.

– BØR SKJERMES: Helsebyråd Beate Husa (KrF) vil ikke ha skjenking ved kinoen. Foto: Synnøve Horvei / NRK

Hvem bestemmer egentlig?

Bystyret er det høyeste organet til å bestemme politikken i Bergen.

KRF-byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa, mener at bystyret har bestemt at det skal være alkoholfri soner i Bergen.

En av de alkoholfri sonene er Neumanns gate.

– Kinoene som ligger i Neumanns gate er et viktig tilbud for barn og unge, og bør skjermes for uteservering.

HER VIL HAN SKJENKE: Det er på disse sitteplassene Pål Høyde vil servere alkohol. Til høyre ligger Bergen kino. Foto: Charlotte Haarvik Sanden / NRK

Håper på nye tider etter valget

Onsdag ble saken nok en gang diskutert i bystyret i Bergen. Det endte med at Pål Høyde tapte igjen.

Men Høyres Harald Victor Hove (H) mener saken nok ikke er over for godt.

– Det har vært en slurvete håndtering av denne saken av byrådet. Vi får se om vi fortsetter å diskutere denne saken høsten 2022

Alle helomvendinger og forvirringen rundt hvem som kan bestemme hva gjør at Pål Høyde mer eller mindre har gitt opp håpet om å få servere alkohol på gaten i inneværende byrådsperiode.

– Jeg regner med at jeg må vente til etter neste valg, sier Høyde.