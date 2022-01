Økning i redningsaksjoner etter «de motløse» – Lizzies luktesans kan redde liv

Med snuten mot bakken baner Lizzie seg vei gjennom den bekmørke skogen.

Hun har ett mål: Å finne den savnede.

De siste årene har det blitt flere og flere leteaksjoner etter savnede som ikke vil bli funnet.

De kaller dem «De motløse». Folk man frykter skal ta sitt eget liv.

– Hadde det ikke vært for de frivillige, hadde flere av dem lykkes med det, sier distriktsinstruktør for Norske Redningshunder, Tor Monsen.

Organisasjonen er blant dem som har flest leteaksjoner etter såkalt motløse.

De frivillige som jobber er ute på mange oppdrag landet rundt året gjennom. Det kan være folk som går seg vill, blir skadet eller på annet vis trenger hjelp på tur eller i terrenget.

I tillegg kommer det nå oftere og oftere oppdragene etter motløse.

KONSTANT BEREDSKAP: Lizzie og de andre redningshundene blir trent opp til å finne savnede mennesker i all slags vær og krevende forhold. Foto: Andrea A. Krüger

De tause aksjonene

På nattetid, i bynære strøk og ofte nær en tursti den savnede pleier å bruke. Ingen leteaksjon er lik, men dette har de ofte til felles.

Kjersti Løvik er landsrådsleder i Røde Kors og har deltatt på flere slike leteaksjoner.

– Å ta sitt eget liv er en veldig privat sak, sier hun.

De frivillige redningsaksjonene i Norge opplever en bekymringsfull økning leteaksjonene etter suicidale. Det toppet seg i 2020. Da var det hele 1472 redningsaksjoner etter såkalt motløse.

Økningen sees i nesten alle aldersgrupper, og over hele landet. Både hos kvinner og hos menn.

– Vi ser en jevn stigning, sier Monsen.

– Vi har et større skille i samfunnet vårt

Samtidig går ikke selvmordsraten opp i Norge de siste årene. Løvik mener det er bekymringsfullt at de oftere må rykke ut etter mennesker som føler på motløshet.

– Det er nok et stort bilde på hvorfor det er slik. Flere bor alene, og forskjellene i samfunnet mellom dem klarer seg godt og de som ikke gjør det, øker.

VIL HA MER ÅPENHET: Kjersti Løvik ønsker mer åpenhet i samfunnet rundt de tause aksjonene.

Hjelpetjenesten Mental Helse merker også en økning i henvendelser fra folk med selvmordstanker.

Spesielt merker de en økning blant menn.

– Vi er glad for at flere menn tør å åpne seg for oss. Det å sette ord på tunge tanker øker mulighetene for at de velger livet, sier daglig leder i Mental Helse Hjelpetelefonen, Aslaug Timland Dale.

Løvik er glad for at flere tør å åpne seg om selvmordstanker nå enn før.

– Men det er fortsatt et skambelagt tema. Vi må tørre å snakke høyt om at det skjer, og våge å spørre: «Hvordan har du det, egentlig?».

LETEAKSJON: Slik ser det ofte ut når Røde Kors er på leteaksjon etter folk de frykter vil ta sitt eget liv. Foto: Aleksander Båtnes / Røde Kors

Livreddende arbeid

Bak de frivillige redningsorganisasjonene ligger det hardt arbeid, masse trening og et stort engasjement for å bidra i samfunnet.

– Hvor kommer drivkraften fra?

– Du kan redde et liv. Hvis ikke du kan redde et liv, kan du gi de pårørende et svar, sier Løvik.

For Tor Monsen og de andre i Norske Redningshunder, den firbeinte vennen en viktig motivasjon.

– Den gleden vi får se fra hundene når de får jobbe, gjør det verdt det.

Frivillige og hunder fra Norske Redningshunder er hovedpersonene i den nye NRK-serien «Redningshundene», som har premiere i NRK TV og på NRK1 torsdag.

Her kan du se første episode:

FAMILIEFAR SAVNET: Familiefaren Øystein er savnet etter en skitur på Kattfjordeidet i Troms. Susanne og redningshunden Spiff rykker ut på en krevende leteaksjon. Du trenger javascript for å se video. FAMILIEFAR SAVNET: Familiefaren Øystein er savnet etter en skitur på Kattfjordeidet i Troms. Susanne og redningshunden Spiff rykker ut på en krevende leteaksjon.