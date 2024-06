Riksmeklar: – Har trua på at partane blir einige

Fem timar før meklingsfristen mellom LO Stat/Norsk Tjenestemannskap (NTL) og Spekter ser riksmeklaren positive teikn til å unngå streik på norske lufthamner.

– Eg har trua på at partane blir einige i kveld, seier riksmeklar Mats Ruland til NRK.

Riksmeklaren minner likevel om at det er ein del å jobbe med utover kvelden og at det også er ein reell fare for konflikt.

Om partane ikkje blir einige før fristen midnatt, vil 140 Avinor-tilsette bli teken ut i streik frå onsdag kl. 12.

Det vil føre til store konsekvensar på fleire flyplassar i Noreg.