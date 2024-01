Anders Todal Jenssen, professor i statsvitenskap ved NTNU

– Det er nok enklare å få til «slanka» organisasjonar når ein har eittpartiregjeringar. Jo breiare koalisjon, jo meir må dei passa på kvarandre, til dømes gjennom å ha eigne statssekretærar i «dei andre» sitt departement. I eit maktperspektiv trur eg likevel det er viktigare om makta i valkanalen blir svekt av ein stadig tettare byråkratisk jungel av direktorat, tilsynsmakter og andre «vesen».

Einar Lie, professor i historie ved Universitetet i Oslo

– Det blir stadig fleire folk som skal inn når nye regjeringar blir etablerte. Og det er i svært direkte form den politiske leiinga sjølv som driv utviklinga. Veksten i talet på statsrådar er ein litt anna sak. Her arbeider tradisjonelle inndelingar, personkabalar og behovet for å senda signal saman i å skapa heilskapar. Det er også enorm forskjell i arbeids- og ansvarsbyrda mellom statsrådane. Storleiken av regjeringa er nok i største laget for å skapa ein fungerande arbeidsfellesskap i regjeringa. Men veksten i politisk leiing generelt er i mine auge ei større utfordring.

Astrid Hauge Rambøl, analytikar i Manifest Analyse

– Me skal sjølvsagt ha eit godt nok bemanna regjeringsapparat, men det er påfallande at det er utruleg lett for regjeringa å oppbemanna i eigne rekk, samtidig som tilsette i skule, barnehage og helsevesen i lang tid har ropt ut om at dei treng fleire kollegaer, til inga nytte. Me må heller ikkje gløyma at stortingsvalet gav ein #overlegen siger til venstresida, med 100 stortingsrepresentantar til det raudgrøne laget. Då er det ingen grunn til å jubla over endå fleire ikkje-vald regjeringstilsette, som i større eller mindre grad ser ut til å ha forlate visjonen om at det no er vanlege folks tur.

Mathilde Fasting, Civita-rådgivar og vert for podkasten «Liberal halvtime»

– Om møter Vedum seg sjølv i døra? Ja, eg vil seia at han gjer det. Det er ikkje bra at rådgivarkorpset «eser ut» og det bør ikkje vera ei naturlov at talet på taburettar veks for kvar omdreiing. Det ser ut til at det er lettare å auka enn å prøva å redusera kompleksiteten på dei områda der det er mogleg.

Trygve Slagsvold Vedum, Sp-leiar

– Det har vore nokre krevjande år me no har gått gjennom, med ei uroleg verd og meir uro. Det regjeringslaget me har no er sett saman for å løysa dei utfordringane me står ovanfor, og er eit lag for å styra landet trygt og ansvarleg gjennom tida me står i. Så skal Henrik Asheim og Høgre få bruka tida på det dei sjølv ønskjer. Eg ønskjer alle, uansett partifarge, ei god trygg jul!