Regjeringen har bedt Miljødirektoratet om å starte arbeidet med å danne ti nye nasjonalparker i Norge.

Det ble kjent på en pressekonferanse i dag.

Til sammen ti nye nasjonalparker kan dukke opp i Norge når arbeidet er ferdig.

Fire områder skal bli nye nasjonalparker. I tillegg er planen å gjøre om seks landskapsvernområder til nasjonalparker.

Områdene har ifølge regjeringen store verneverdier og er verdt å ta vare på for fremtidige generasjoner. Det er Miljødirektoratet som har pekt ut områdene etter blant annet møter med kommunene.

– Det er vitkig fordi vi har en del unik natur som fortsatt er uberørt av tekniske inngrep. Vi har mange flotte nasjonalparker i Norge, men det er behov for mer vern, sier Sveinung Rotevatn (V).

NYE PARKER: Sveinung Rotevatn (V) informerte om de nye nasjonalparkene på en pressekonferanse i dag. Du trenger javascript for å se video. NYE PARKER: Sveinung Rotevatn (V) informerte om de nye nasjonalparkene på en pressekonferanse i dag.

Fire nye nasjonalparker på Vestlandet

Fire av de nye nasjonalparkene er bestemt at skal være på Vestlandet. Disse blir helt nye og vurdert til å ha store nok naturverdier.

Områdene er:

Hornelen i Bremanger

Masfjordfjella i Masfjorden og Alver

Øystesefjella i Kvam, Samnanger og Vaksdal

Sunnmørsalpene i Ørsta

– Tap av naturmangfold på grunn av utbygging og inngrep er et av de største utfordringene i verden, også i Norge tar denne bit-for-bit-utbyggingen stadig mer natur. Derfor ønsker regjeringen nå å sette i gang flere verneprosesser der både de lokale kommunene og Miljødirektoratet anbefaler at man legger en nasjonalpark, sier Rotevatn.

Miljødirektoratet mener det vil være mulig å få lokal aksept for å verne disse områdene.

Landskapsvernområder og nasjonalparker Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK Ekspandér faktaboks Nasjonalparker er store naturområder med særegne eller representative økosystemer. De kan også være landskap uten tyngre naturinngrep.

er store naturområder med særegne eller representative økosystemer. De kan også være landskap uten tyngre naturinngrep. De store verneområdene sikrer at samspillet i naturen ikke blir forstyrret, og de er en viktig del av arbeidet med å hindre at planter og dyr blir utryddet.

Landskapsvernområder er natur- eller kulturlandskap med stor økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart.

er natur- eller kulturlandskap med stor økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart. Verneformen brukes ofte for å ta vare på kulturlandskap i aktiv bruk.

Bevaring av landskapsbildet og landskapsopplevelsen er en sentral målsetting ved opprettelse av landskapsvernområder. I noen landskapsvernområder er også bestemte deler av dyre- eller plantelivet vernet. Kilde: Miljøverndirektoratet

– Det haster med konkret handling. Hvordan vi forbruker og forvalter landjorda og havet, er en utfordring, men også en del av løsningen på problemet, sier han.

Gjør om landskapsvernområder

Regjeringen ønsker også å endre seks landskapsvernområder til nasjonalparker.

Områdene er

Lyngsalpan

Sylan

Trollheimen

Ålfotbreen

Oksøy-Ryvingen

Flekkefjord- og Listastrendene

TELT I NY NASJONALPARK: Trollheimen vil etter alt å dømme få ny status om nasjonalpark. Foto: Kasper Eliassen

– Nasjonalparkstatusen er det fremste kvalitetsmerke vi kan gi et stykke norsk natur. At et område blir nasjonalpark betyr at dette stedet har helt spesielle naturverdier som vi mener det er spesielt viktig at Norge verner og tar vare på for framtiden, sier Rotevatn.

Arbeidet med å danne verneplaner for nasjonalparker tar rundt tre til fire år.

– Områdene vi går videre med er området er signalisert lokal støtte. Men vi skal kjøre formelle prosesser der også alle interesser blir hørt. Både samiske interesser og grunneieres interesser, sier han.

FÅR NY STATUS: Hyllene i Ålfotbreen har hatt status som landskapsvernområde. Nå vil regjeringen gjøre om området til nasjonalpark. Foto: Edvin A. Hugvik

Først skal kommuner og andre relevanter parter komme med innspill.

– Det vil alltid være ulike syn på nye verneområde. Noen kan bli usikre på hva det kan bety for deres interesser. Vi skal derfor sørge for ha gode prosesser der alle vil få komme med innspill, sier Rotevatn.

Utvider nasjonalparker

I tillegg blir åtte nasjonalparker utvidet.

Områdene er: