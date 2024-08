Per Gustav og Heidi overlevde dramaet på 2400 meters høyde

Saken oppsummert: Per Gustav Wesseltoft og Heidi Helgerud fra Drammen skulle bestige Store Skagastølstind, men endte opp med å tilbringe en natt i kulden på fjellet.

De gjorde to feil: De la igjen utstyr, inkludert en fjellduk, for å redusere vekten. De sjekket heller ikke værmeldingen frem i tid, siden de bare skulle på dagstur.

De ble så nedkjølte at de begynte å hallusinere, og de trodde ikke de ville overleve. Etter over et døgn kom tre klatrere fram til dem med mat, drikke og varme klær.

Paret har fått kritikk på sosiale medier etter hendelsen, men de har valgt å dele sin historie for at andre skal lære av deres feil. De planlegger å dra på topptur igjen etter å ha hvilt seg. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det var så varmt og godt at jeg gikk i bar overkropp. Det var helt utenkelig at det kunne snu så fort, sier Per Gustav Wesseltoft.

I forrige uke skulle han bestige Norges tredje største fjell, Store Skagastølstind sammen med kjæresten, Heidi Helgerud. Fjellet ligger i Vest-Jotunheimen.

De er fjellvante og var godt utstyrt. Likevel ble den tolv timer lange fjellturen et mareritt for paret fra Drammen.

LIVSFARE: Paret fra Drammen la ut på tur til Store Skagastølstind torsdag morgen. Plutselig kom det væromslag som gjorde at de kom i livsfare. Foto: Privat

Har klatret siden tenårene

De har begge lagt ut på fjellturer siden ungdommen. Heidi har klatret siden tenårene. Hun har besteget fjell som Andersnatten, Svolværgeita og Kilimanjaro.

Hun besteg også «Storen» to ganger da hun var i 20-årene. Per Gustav har også klatret de siste femten årene. De har snakket om å oppleve turen sammen siden i våres.

Turen opp den spektakulære fjelltoppen startet torsdag morgen i forrige uke. De teltet i dalen natten i forveien for å forkorte turen.

Men på veien gjør de to feil de senere vil angre på.

FJELLVANTE: Heidi Helgerud har vokst opp i fjellet og har klatret siden tenårene. I sommer ville hun ta med kjæresten sin på turen opp «Storen», ett fjell hun har klatret opp to ganger tidligere. Foto: Privat

De fryktet at de ville falle ned under klatringen mot toppen. Derfor la de fra seg utstyr underveis for å få ned vekten.

Fjellduken ble også liggende igjen. På vei opp på 2.400 meter over havet, skiftet været.

– Det var svart og kaldt og voldsomt. Det var nesten full vinter der oppe. Det kom noen enorme byger. Det var helt uvirkelig, sier Wesseltoft.

– Som å ha på VR-briller

Det regnet, blåste og tåken la seg. De fant ikke rappellfestet i uværet.

Kjæresteparet var slitne og iskalde. De innså at det ble for skummelt å lete videre på kanten av stupet etter rapellfestet, og rappellere ned på glatt fjell.

De bestemte seg for å tilkalle hjelp.

Mens de ventet, gravde de løs to steinblokker, la klatretauene under seg og bygget et slags sete. Her krøket de seg sammen.

– Jeg så ned og så at beina mine ristet og gikk av seg selv.

Allerede natt til fredag prøvde en redningsgruppe å komme seg fram til de to. Men dårlig vær satte en stopper for forsøket. Redningshelikopteret måtte snu flere ganger.

– Det er en ekstra psykisk belastning å høre at helikopteret kom og snudde mange ganger, sier han.

Turgåerne fikk skifte til tørre klær under en stor vindsekk. Foto: Halvor Dannevig / Norske alpine redningsgrupper

Utover formiddagen dagen etter var kjæresteparet så nedkjølte at de begynte å miste håpet om at de ville overleve.

– Du går inn i en fantasiverden og ser ting som ikke fins. Vi så fjellhuler å krype inn i og kløfter å gå innunder, men visste begge to at det ikke var noe der oppe. Det var som å ha på VR-briller, sier Wesseltoft.

– Jeg ble redd for Per Gustav. Jeg merket at skjelvingen og pusten stoppet, sier Helgerud.

Over et døgn etter at de startet turen, kom tre klatrere fram til kjæresteparet til fots.

De ble dekket til med en fjellduk, fikk varme klær, brødskiver og varm drikke.

– Jeg husker at en av dem ropte: «Dæven, de er i live», sier Wesseltoft.

– Det var fantastisk. Vi kviknet til ganske fort, sier Helgerud.

Dramatisk nedstigning

Store ressurser ble satt i sving for å få hentet ut paret i live. Både luftambulanse, redningshelikopter og sivilt helikopter ble satt inn.

Det var totalt seks frivillige klatrere i Norske alpine redningsgrupper som deltok i aksjonen. Også to politipatruljer og tre frivillige fra Røde Kors bisto.

– Mannen var så nedkjølt at vi så vidt fikk kontakt med han, sier Halvor Dannevik, én av de lokalkjente klatrerne som var med på aksjonen.

Det var til stor hjelp at paret kunne gå selv, men også turen ned ble dramatisk.

– Det var stiv kuling og det haglet med stein rundt oss. Det var uvirkelige forhold å være i, sier Wesseltoft.

Først da de var nede på stedet som heter Hytta på Bandet, kunne helikopter hente dem.

Like før klokken fire fredag ettermiddag, 30 timer etter at turen startet, var de nede fra fjellet.

Mener en fjellduk hadde endret alt

I etterkant av redningsaksjonen har paret opplevd kritikk på sosiale medier for at de dro ut på den krevende turen.

De har lest på nettet at de fortjente å sitte og fryse i hjel, at de burde betalt for redningsaksjonen og stilt bankgaranti før de ble reddet.

– Det er åpenbart at de ikke forstår hvordan det er å gå på tur i fjellet. Vi la ikke ut på et håpløst prosjekt i shorts, T-skjorte og sandaler, sier han.

NEDKJØLT: Per Gustav Wesseltoft hadde med mye utstyr før han lå ut på toppturen opp Norges tredje største fjell. Likevel endte turen med en dramatisk redningsaksjon. Foto: Anders Haualand / NRK

Kjæresteparet tror at redningsaksjonen kunne vært unngått om de hadde hatt med seg en fjellduk på et par hundre gram.

Siden de bare skulle på dagstur, sjekket de ikke værmeldingen lenger frem i tid. Det var også en tabbe, innrømmer de.

– Vi var rimelig forberedt, men gjorde feil, sier Wesseltoft.

Vil hjelpe andre

De har valgt å stå frem med sin historie for at andre skal lære av deres feil, og tenke seg om, for å avverge at andre havner i lignende situasjoner.

Kjæresteparet kaller teamet som reddet dem for «enestående» og «fantastiske». De ble overrasket da de skjønte at mange av de involverte var frivillige og jobbet gratis.

– Jeg vil hylle de frivillige i Norske alpine redningsgrupper, i tillegg til alle offentlige instanser som sto på for oss hver eneste minutt, sier Helgerud.

Selv om de er slitne, er de klare på at de skal ut på topptur igjen.

– Det er helt sikkert. Vi skal bare hvile oss en uke til, sier hun.

RARE TANKER: Heidi Helgerud har klatret siden hun var atten år. Hun tenkte på hunden Frost og sønnen sin hjemme da hun satt fast på Store Skagastølstind. – Du får mange rare tanker, sier hun. Foto: Anders Haualand / NRK