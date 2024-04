Overgrepstiltalt erkjenner ikke straffskyld

I dag startet rettssaken i Hordaland tingrett i Bergen, mot en kampsporttrener som er tiltalt for å ha forgrepet seg på mindreårige han var trener for.

Han er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som trener for å skaffe seg seksuell omgang, og for å ha hatt seksuell omgang med mindreårige.

Strafferammen er inntil seks års fengsel.

Han erkjenner ikke straffskyld i noen av forholdene.

– Nei, svarer den tiltalte mannen på skyldspørsmålet i Hordaland tingrett.