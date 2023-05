En 46 år gammel mann fra Bergen er i Hordaland tingrett dømt til 13,5 års fengsel for overgrep mot over 40 barn. Dommen er i tråd med aktor sin påstand.

Mannen dømmes også til inndragning et stort antall teknisk utstyr. I tillegg må han betale 5.925.000 kroner i erstatning til 28 fornærmede gutter.

Han fritas derimot for kravet om oppreisningserstatning mot seks av de fornærmede guttene.

Aktor og førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen mener dommen er et sterkt signal på flere måter.

– Det er et meget strengt straffe- og erstatningsnivå for overgrep begått via Internett. Dette viser at det er en reell fare for å bli tatt og dømt også for nettovergripere med høy operasjonssikkerhet.

Han mener dommen også viser at «dersom man tilstår, gir det et reelt fradrag i straffen».

Mannen forsvarer Kim Brügger Villanger forteller til NRK at mannen godtok dommen på stedet.

– Det var en straff han kunne akseptere. Han har et sterkt ønske om å få en avslutning på saken også av hensyn til de fornærmede.

Aktor i saken er førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

«Innblikk gjennom et nøkkelhull»

Mannen skal i flere år ha gitt seg ut for å være en ung jente på chattetjenestene Omegle og Skype.

Dette gjorde han ved hjelp av en visuell programvare og stjålne klipp av en mindreårig jente.

Slik lurte han unge gutter til å utføre seksuelle handlinger med seg selv og med andre barn, foran kameraet.

Så har han delt videoene på det mørke nettet.

Det var BT som omtalte dommen først.

Politiet har fryktet store mørketall og at omfanget kan være opp mot 1000 barn.

I dommen understrekes det at mannen har nektet å oppgi passordene på en rekke harddisker og andre lagringsenheter sikret med sterkt krypterte passord.

Kripos har prøvd 500 millioner passordkombinasjoner for å forsøke å låse dem opp, uten å lykkes.

Videre står det at «politiet har fått innblikk gjennom et nøkkelhull – der man bare kan ane hva som er på den andre siden».

Mannens forsvarere Kim Brügger Villanger og Agnieszka Bulat. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

45 harddisker og 80 lagringsenheter

I dommen står det at mannen dømmes til å tåle inndragning av en rekke teknisk utstyr som er brukt til filming og deling av overgrepsmaterialet.

Dette er utstyret som skal inndras:

Ni telefoner

Syv datamaskiner

45 harddisker

Syv kamera

80 minnepenner, minnekort og disketter

598 CD og DVD-plater

En USB Hub

Erkjente straffskyld i retten

Da rettssaken startet i Hordaland tingrett erkjente bergenseren straffskyld for voldtekt av fire unge gutter og overgrep mot over 40 barn.

Straffen ble av aktor i utgangspunktet vurdert til 16 år, men det ble gitt reduksjon på grunn av at mannen tilsto.

46-åringen har fortalt at han begynte å laste ned overgrepsmateriale på slutten av 90-tallet og lage egne overgrepsfilmer fra 2012.

Han har forklart at han ikke begynte å dele overgrepsmaterialet før i 2019.

Noen ganger ble mannen avslørt på de ulike chattetjenestene.

I retten innrømmet at han i slike tilfeller har truet med å offentliggjøre barn.

Mannen sto også tiltalt for å ha filmet barn og voksne med skjult kamera på et badeland i Bergen gjennom en periode på 12 år.

Avslørt av Kripos

Det var politietterforskere på Bryn, ved Kripos sin seksjon for internettrelaterte overgrep, som avslørte mannen.

Saken fikk da navnet Operasjon Krypt.

Bergenseren ble pågrepet i midten av 2020, og har sittet varetektsfengslet siden.

Mannen har vært på politiets radar siden han ble pågrepet for første gang i 2002.

I 2006 ble han dømt til 45 dagers betinget fengsel for å ha overgrepsmateriale av mindreårige. I 2013 inndro politiet PC-er og harddisker fra ham.