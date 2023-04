Mandag startet rettssaken mot en 46 år gammel mann i Hordaland tingrett. Bergenseren har erkjent straffskyld for å ha begått nettovergrep mot over 40 barn.

I flere år skal han ha gitt seg ut for å være en ung jente på nettet og lurt unge gutter til å utføre seksuelle handlinger med seg selv og med andre barn, foran kameraet.

På rettens tredje dag, onsdag, kom det frem at mannen har klippet ut lovlige og ikke-seksualiserte bilder av barn fra aviser og ukeblader mens han har vært fengslet. Så har han limt bildene inn i en ringperm han har hatt på cellen.

Permen ble beslaglagt av politiet.

– Selv når du er i fengsel og venter på at saken din skal gå for retten, så gjør du dette? spurte aktor i saken, førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.

– Ja, jeg har bedt om hjelp, men ikke fått det der inne heller, svarte bergenseren.

Mannen har vært varetektsfengslet siden desember 2020.

Kjent for politiet i over 20 år

46-åringen har fortalt at han begynte å laste ned overgrepsmateriale på slutten av 90-tallet og lage egne overgrepsfilmer fra 2012. Han har forklart at han ikke begynte å dele overgrepsmaterialet før i 2019.

– Så postet jeg for likes, for å bli likt da, sier 46-åringen.



– Har det en egen verdi å formidle sine trofeer? spurte aktor Stolt-Nielsen.

– Ja, svarte mannen.

Under rettssaken har det kommet frem at mannen i enkelte forum har vært en slags kjendis.

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen er aktor i saken. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Bergenseren har vært på politiets radar siden han ble pågrepet første gang i 2002.

I 2006 ble han dømt for å ha overgrepsmateriale av mindreårige. Også i 2013 banket politiet på døren og inndro PC-er og harddisker.

– Skremte dommen deg? spurte aktor Stolt-Nielsen.

– Det gjorde den nok. Jeg tenkte den gangen at livet var over.

– Men politiets reaksjon fikk deg ikke til å stoppe?

– Jo, i en periode. Jeg husker ikke hvor lenge, svarte 46-åringen.

– Fikk ikke den hjelpen jeg ba om

Bergenseren har forklart at han ba om hjelp før han ble tatt. Han skal ha vært i kontakt med både psykolog og lege.

– Jeg ønsket å få hjelp for det jeg drev med, men jeg fikk ikke hjelpen jeg ba om, sier bergenseren.

46-åringen forteller også at han utsatte å installere internett.

– Jeg visste at jeg ikke burde ha tilgang til internett i 1998 eller 1999 og utsatte det ett år. Jeg visste det ville gå galt.

Det var politietterforskere på Bryn, ved Kripos' seksjon for internettrelaterte overgrep, som avslørte bergenseren som nå er tiltalt for nettovergrep. Dette er et illustrasjonsbilde som viser hvor personer laster ned overgrepsmateriale bor. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I retten ba den 46 år gamle bergenseren om unnskyldning til alle ofrene han har misbrukt gjennom en årrekke.

– Jeg vil si unnskyld til alle de fornærmede, alle guttene og foreldrene deres, for det de har gått gjennom. Det skulle aldri ha skjedd. Jeg skal gjøre alt for at det aldri kommer til å skje igjen, sier han.

– Redd for å være hjemme alene

Onsdag vitnet faren til én av guttene som mannen er tiltalt for å ha gjort overgrep mot.

Faren fortalte at det som tidligere var en aktiv og glad gutt med mange venner, og som likte å henge i skateparken, nå er redd for å være alene.

Faren husker at sønnen fortalte at han hadde fått en jentekjæreste og at han gjerne ville møte henne. Ifølge faren sa sønnen at faren til jenta skulle hente ham.

Det fikk ikke sønnen lov til.

Da sønnen senere fikk vite at jenta ikke var en jente, men den tiltalte 46-åringen, forteller faren at sønnen trakk seg «veldig tilbake».

– Han mistet tiltro til voksne og agerte med sinne, Han ødela PC, mobil og nettbrett. Han vil ikke dra til ukjente steder uten mor eller far, eller være alene hjemme på kvelden. Slik var det ikke tidligere.

Faren forteller at sønnen forteller lite om det som har skjedd.

– Han har vanskelig med å tro at den personen som utga seg for å være en hyggelig jente, viste seg å ikke være det. Han viser skam. Han har lite kontakt med jenter og virker litt redd for å ta kontakt, sier faren.