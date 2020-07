– Malingen bobler på fasaden, det sprekker og råtner, sier kommunikasjonsdirektør Haakon Thuestad i KODE.

Kunstnerboligen til det som en gang var Norges første «popstjerne», Ole Bull, skriker etter vedlikehold. Det skriver Bergens Tidende.

Ole Bull var født i Bergen og ble en verdenskjent fiolinist og komponist på 1800-tallet. Han døde i villaen på Lysøen i 1880. Siden har villaen blitt et museum, men tilstanden er alt annet enn god.

Mus og andre skadedyr har «flyttet inn» og insektene ligger strødd i vinduskarmene inne i villaen.

– Borebillene er det største problemet, for de borer seg gjennom treverket i både møbler og interiøret i bygningen, sier Thuestad.

– Når vi fjerner billene, tar det ikke lang tid før de dukker opp igjen.

INSEKTER: Borebillene er det største problemet på villaens innside, fordi de borer seg gjennom treverket i møbler og interiøret. Foto: Kjell Jøran Hansen

Trenger minimum 20 millioner

Nå må hele kunstnervillaen rehabiliteres. Og det må skje fort.

– Vi har ikke råd til å vente lenger, for da vil forfallet bare fortsette, sier Thuestad.

Slitasjen har pågått over mange år, og det trengs derfor mer enn et strøk med maling for å redde kulturarven.

Ole Bull Museum Lysøen Ekspandér faktaboks * Ole Bull (1810-1880) var en norsk fiolinist og komponist. Han hadde stor suksess i Europa og USA, og var den første norske kunstneren som oppnådde internasjonal berømmelse. * Ole Bulls sommervilla på øya Lysøen i Lysefjorden i Bjørnafjorden kommune i Vestland, ble oppført i årene 1872 til 1873. * Villaen regnes som er hovedverk i historismens arkitektur i Norge, og er utført i arabisk-maurisk stil med russiskinspirert løkkuppel-tårn.

Deler av villaens utside må få helt ny kledning og alle vinduene må skiftes ut.

Nødvendig rehabilitering og oppgradering av bygget alene vil koste minst 20 millioner kroner, viser en tilstandsanalyse som Multiconsult har gjort på oppdrag for KODE.

– Det vil koste totalt 40 millioner kroner å sette både bygget og gjenstandene inne i forsvarlig stand, sier Thuestad.

FORFALL: Deler av Villa Lysøens utside må få helt ny kledning og alle vinduene må skiftes ut, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Haakon Thuestad i KODE. Foto: Kjell Jøran Hansen

– Vi er Norges dårligst finansierte museum

Villa Lysøen er i dag en del av Kunstmuseene i Bergen (KODE), som har et underskudd på 18 millioner kroner.

– Vi er Norges dårligst finansierte museum. Vi må ha bevillinger fra regjeringen, om vi skal klare å ta vare på dette klenodiet av Norges kulturarv, sier Thuestad.

Ole Bull Lysøen Museum holder stengt i sommer på grunn av koronasituasjonen og de økonomiske konsekvensene denne har hatt.

Thuestad tviler på at museet vil ha råd til å åpne igjen i år.

Vil pusse opp i etapper

– Vi har vært underfinansiert i flere tiår, og nå begynner vi å se konsekvensen av det, sier han.

KODE ønsker å pusse opp villaen i etapper, slik at de kan holde museet åpent samtidig.

– Det viktigste for oss er å starte rehabiliteringen. Jo lenger vi venter, jo dyrere blir dette. Hvis vi ikke får kommet i gang, vil prisen doble seg om noen år, sier Thuestad.

STOR SKADE: Biller og andre skadedyr har gjort stor skade på Ole Bulls kunstnerbolig. Bildet viser en limfelle som fanger skadedyrene. Foto: Kjell Jøran Hansen

– KODE er blant dem som får mest

Kulturdepartementet avviser påstanden om at KODE er Norges dårligst finansierte museum. Tvert imot mener de at museet er blant dem som får mest av de 61 museene som departementet finansierer.

Mellom 2009 og 2016 betalte Kulturdepartementet ut 3,3 millioner kroner til utbedring av Lysøen, opplyser statssekretær Gunhild Berge Stang (V).

– Det er selvsagt ikke bra at et viktig kulturminne forfaller. Spørsmålet om statlige midler må vurderes i vanlig budsjettetsammenheng. Det legges frem i oktober, sier Berge Stang.

– Kan ikke ta ansvar alene

Ordfører Trine Lindborg (Ap) i Bjørnefjorden kommune reagerer sterkt på svaret fra Kulturdepartementet.

– Det som har kommet fram, er graverende. Alarmen må gå og ule høyt hos alle, sier hun.

– Staten må stille opp. Ingen kommune eller fylkeskommune kan ta ansvar for dette alene. Dette er ikke en lokalskatt, men en nasjonal og internasjonal kulturarv, sier Lindborg.

Hun mener forfallet på Villa Lysøen beviser at det ikke blir satt av nok midler til kulturskatter i dag.

– Vedlikehold blir sist prioritert. Det blir ikke lagt inn i budsjettene. Det er synd, for det er viktig at vi tar vare på dette til fremtidige generasjoner, sier Lindborg.