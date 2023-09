Nytt Ap-byråd i Bergen er konstituert

Byrådet i Bergen har konstituert seg på ny etter at Venstre i går gikk ut. I byrådet satt både Arbeiderpartiet og Venstre, men nå sitter Ap alene.

Det er ingen nye byråder, men noen av de sittende byrådene får ansvar for flere områder.

Byrådsleder Rune Bakervik tar over finansposten fra Per Arne Larsen (V) og Ruth Grung tar over byutviklingsposten fra Ingrid Nergaard Fjeldstad (V).

Slik er byrådet nå:

* Rune Bakervik (Ap) byrådsleder og byråd for finans, næring og eiendom

* Linn Katrin Pilskog (Ap), byråd for barnehage, skole og idrett

* Ruth Grung (Ap), byråd for helse og omsorg, og for klima, miljø og byutvikling

* Line Berggreen Jacobsen (Ap), byråd for barnevern og sosiale tjenester

* Eduardo Andersen (Ap), byråd for kultur, frivillighet og inkludering