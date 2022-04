«Me er svært bekymra for dei mange rapportane om systematiske, grove overgrep og brot på menneskerettar i borgarkrigen. Den seinaste rapporten frå Amnesty International og Human Rights Watch om etnisk reinsing i det vestlege Tigray er svært urovekkande. Desse rapportane, saman med tidlegare rapportar, teiknar eit tydeleg bilete av ein konflikt der alle partar i konflikten må haldast ansvarleg for alvorlege overgrep»

«Noreg har over tid, direkte og indirekte, vore i kontakt med partane. Me har i samtale med Etiopia sin utanriksminister tilbode norsk støtte til å legge til rette for dialog mellom partane, og for å søke ein fredeleg løysning på konflikten. Det same bodskapet har vore formidla til statsminister Abiy av statsminister Støre, og meg sjølv da eg besøkte han i Addis Abeba i februar. For Noreg er det eit grunnleggande prinsipp at partane sjølv må eige fredsprosessen, og at den er inkluderande. Me held fram å vera i kontakt med partane og andre statlege og ikkje-statlege aktørar, og ikkje minst Den afrikanske union, for å forsøke å assistere i å finne ein fredeleg løysning.»

Statssekretær Henrik Thune.