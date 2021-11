Hundretusener nær hungersnød i Etiopia – lastebiler med mat holdes tilbake

Tirsdag ble 22 FN-ansatte pågrepet i Etiopias hovedstad Addis Abeba. Noen av dem er senere satt fri, uten at myndighetene har gitt noen grunn til pågripelsene, skriver AFP.

Dagen etter ble det kjent at 72 lastebilsjåfører i forrige uke ble pågrepet i Semera, en by nordøst i landet. Det bekrefter en talskvinne til person for FN overfor New York Times.

Sjåførene er fortsatt pågrepet. De var leid inn av Verdens matvareprogram (WFP) for å kjøre inn mat til den sulttruede Tigray-provinsen nord i Etiopia.

Fire år gamle Rahwa Mehari på et sykehus i Mekele i begynnelsen av oktober. Han ble lagt inn på grunn av underernæring, men fikk senere også en alvorlig form for tuberkulose. Foto: AP

Holder tilbake mat

FN har de siste månedene bygget opp store lagre med mat og medisiner i Semera for å sende inn i Tigray. Men maten og medisinen kommer ikke dit den trengs.

Flere hundre lastebiler med mat blir nå holdt tilbake i Semera, ved den eneste veien inn til Tigray-regionen.

FN har anklaget regjeringen i Etiopia for å stoppe matleveringene til områder som kontrolleres av Tigray-folkets frigjøringshær (TPLF). Regjeringen hevder at det er (TPLF) som hindrer nødhjelpen.

Resultatet er at det kommer langt mindre mat enn nødvendig til de som bor i området.

For å dekke behovet for nødhjelp trengs minst 100 lastebillass daglig, Fra midten av juli til midten av oktober slapp det inn under 900 lastebiler. Det skulle vært 9000.

Ifølge FN ble bare 15 prosent av behovet dekket. De siste ukene sier rapportene at alle leveranser er stoppet.

FN-utsending Rosemary DiCarlo sier ifølge Al Jazeera at resultatet er at anslagsvis 400.000 mennesker i Tigray lever i sultlignende forhold.

Røyken brer seg etter et luftangrep mot Mekele, hovedstaden i Tigray, 20. oktober i år. Foto: AP

Forbrytelser og brudd på menneskerettighetene

Ett år etter at konflikten i Tigray-provinsen nord i Etiopia brøt ut er situasjonen verre en noen gang.

Fakta om Tigray-konflikten Ekspandér faktaboks Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) kom til makten i Etiopia da den daværende militærjuntaen og diktatoren Mengistu Haile Mariam ble styrtet i 1991.

TPLF og tigrayene, som utgjør 6–7 prosent av Etiopias befolkning, tok full kontroll over landets militære styrker og etterretningsvesen, noe de hadde helt fram til Abiy Ahmed ble statsminister i 2018.

Abiy, som tilhører oromofolket, den største folkegruppen i Etiopia, anklaget TPLF for omfattende korrupsjon og overgrep og skiftet ut en rekke sivile og militære ledere.

TPLFs ledere har siden styrt Tigray som en stat i staten, og i september 2020 trosset de Abiys forbud mot å holde valg i regionen.

I begynnelsen av november tok soldater fra TPLF kontroll over regjeringsstyrkenes store militærbase utenfor Mekele. Der sikret de seg også store mengder våpen, inkludert raketter.

Få dager senere beordret Abiy en stor militæroffensiv mot Tigray-regionen. Det er ikke kjent hvor mange som ble drept i offensiven, som endte med at regjeringsstyrker tok kontroll over regionhovedstaden Mekele i desember.

Det har kommet meldinger og rapporter om massakrer og massevoldtekter fra området. Flere TPLF-ledere ble også drept i tiden etter.

Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, kan både etiopiske og eritreiske styrker ha begått krigsforbrytelser i Tigray.

I slutten av juni gjenerobret TPLF regionhovedstaden Mekele, og den etiopiske regjeringen kunngjorde deretter våpenhvile.

Kampene har imidlertid fortsatt og TPLF har rykket frem. Geriljaens styrker står nå rundt 300 kilometer fra hovedstaden Addis Abeba. (NRK/NTB)

Ulovlige henrettelser, tortur, voldtekter, samt angrep på flyktninger og internt fordrevne.

Det er bare noen av de forbrytelser og brudd på menneskerettighetene, som er begått av begge sider i den ett år lange konflikten i Etiopias Tigray-provins.

En rapport på 156 sider fra Den etiopiske menneskerettighetskommisjon EHRC og FNs kontor for menneskerettigheter la i forrige uke frem grundig dokumentasjon om det som har skjedd det siste året.

I rapporten het det blant annet at konflikten hadde «redselsfulle nivåer av brutalitet».

Over én million på flukt

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) la torsdag frem sin halvårlige rapport om flyktninger i verden.

Rapporten viser at det i første halvår i år 1.221.100 nye internt fordrevne i Etiopia. I tillegg kommer et ukjent antall som har flyktet til nabolandene.