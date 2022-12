For over ett år siden gikk alarmen hos brannvesenet i Bergen.

De fikk inn en melding om gasslekkasje på Zachariasbryggen, som ligger like ved Fisketorget midt i Bergen sentrum – med verdensarvbeskyttede Bryggen på sin ene side.

– Men det var ingen lekkasje da vi kom frem. Det viste seg å være mye verre enn vi trodde, sier brigadeleder ved hovedbrannstasjonen i Bergen, Hans Petter Nilsen.

I realiteten var det en propantank på over seks tusen liter som hadde løsnet og snudd seg.

NRK kan nå vise nye bilder fra hvordan dramaet virkelig var på innsiden av sperringene den dramatiske dagen.

Brannmester Frode Lie tror mange får et nytt inntrykk av alvoret i hendelsen:

– Jeg tror ikke folk har forstått hvor kritisk det var. Det er ikke tvil om at dette kunne vært alvorlig. En propantank på over seks kubikkmeter har stort skadepotensial.

DISKUTERER: NRK kan nå, i forbindelse med 110-serien, presentere nye bilder fra den dramatiske dagen. Her legger brannvesenet, politi og gassentreprenør en plan for hvordan de skal løse det. Foto: 110 / NRK

Kunne gått i luften

NRKs nypubliserte bilder viser hvordan brannvesenet vurderte situasjonen. På det mest dramatiske var det snakk om å vurdere å tenne på gassen.

Dersom ting hadde gått galt denne dagen, kunne en del av Bergen sentrum gått i luften.

Bildene av dramatikken er ikke publisert før og kommer i den nye dokumentarserien «110». I serien følger NRK brannvesenet i Bergen.

Gassproblemet ved Fisketorget kunne fått en enorme konsekvenser for Bergen sentrum, viser en evalueringsrapport gjort av Bergen brannvesen fra i vår.

Pressen og folk ble holdt på utsiden av de omfattende sperringene. 110-serien viser hva som foregikk på innsiden. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Seks tusen liter gass

Den aktuelle tanken lå til vanlig sikret i et betonghull under bakken på kaien, og forsynte restauranter og utesteder på Zachariasbryggen med gass.

Det store problemet brannvesenet sto overfor, var at tanken fløt i vannet som en dupp – med gassventilene vendt nedover.

Dersom vannet i betonghullet hadde sunket, ville ventilene truffet bunnen og knekt tvers av. Store mengder propangass kunne da ha lekket ut.

– Det er det verste som kunne skjedd, sier Nilsen.

Sammen med luft kan propan nemlig danne en eksplosiv blanding. Denne ville i verste fall spredd seg ut under bakken i sentrum.

PROBLEMET: Slik så tanken ut da den lå i betonghullet. Foto: Bergen brannvesen / Privat

Sette fyr på «Zachen» og Torget?

Planen til brannvesenet var å få snudd tanken før ventilene traff bunnen. Alle i en sone på 300 meter fra tanken ble evakuert.

Dersom planen ikke hadde gått, var brannvesenet klare til å antenne gassen med en gang ventilene skulle truffet bunnen – men ikke uten konsekvenser.

I 110-serien får man se brannvesenet diskutere det potensielle dilemmaet. Brannmesteren anslår at de kun hadde rundt 20 minutter på seg.

– Jeg vil anta at det ville ført til en stor brann på Zachariasbryggen, sammen med mulig brann på bygninger på Torget, sier Nilsen.

– Nervepirrende

Brannmester Frode Lie bidro i front med å snu tanken og beskriver det som nervepirrende da de plutselig fikk dårligere tid.

– Da hadde vi ikke tid til noe tull. Vi hadde ikke gjort noe lignende før, og visste heller ikke om vi kunne snu tanken før vi faktisk prøvde det, sier han.

Lie og mannskapet klarte til slutt å snu tanken riktig vei.

PLAN: Brannmester Frode Lie (til venstre) og brigadeleder Hans Petter Nilsen legger en plan for å få snudd propantanken. Foto: 110 / NRK

– Vi var veldig fornøyd da alt var over – det var en utladning. Det var ganske anspent en periode, og mange folk som måtte evakueres, sier Hans Petter Nilsen.

Trykkbølger

En evalueringsrapport som Bergen brannvesen har utarbeidet i etterkant av hendelsen tar for seg hva som kunne vært det verst tenkelige scenarioet den dagen.

Den viser at det kunne gått fryktelig galt.

– Vi kunne ikke under noen omstendighet risikere at gassen drev innover i Bergen sentrum. En liten gnist ville vært nok til å antenne dette. Da risikerer man menneskeliv, sier Nilsen.

Det verste hadde imidlertid vært eksplosjonens trykkbølge.

I simuleringen av hendelsen er det tatt utgangspunkt i at tankens innhold ville hatt en fyllingsgrad på 80 prosent, og at gasskyen er tent på maksimalutbredelse.

Brannvesenet hadde en plan om å tenne på gassen med en gang, noe som ville minimert skadene.

EKSPLOSJON: Denne illustrasjonen viser den verst tenkelige eksplosjonen. Foto: Illustrasjon / GEXCON

Brannvesenet i Bergen sier i dag at deres egen vurdering er at de anser risikoen under situasjonen som betydelig mindre enn worst case scenario som rapporten beskriver.

