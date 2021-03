NRK felt av PFU etter gravferdssak i Måløy

NRK publiserte i februar 2020 en nettartikkel og et radioinnslag om en begravelse. Artikkelen hadde tittelen «Då mora skulle gravleggjast, var det ikkje hol i bakken. Så forsvann kista». Nettartikkelen ble også delt av NRK på Facebook, der det kom en rekke kommentarer.

Klager har innhentet samtykke fra begravelsesagenten som bisto den omtalte familien. Slik klager ser det, har NRK publisert «en surrealistisk historie» og utsatt agenten for usaklig og belastende omtale. Hun mener det er publisert titler uten dekning og feil som kunne vært unngått om NRK hadde gjort en bedre kildejobb og opplysningskontroll. Det ble gjennomført sitatsjekk, og klager mener den viser at journalisten har misforstått og utelatt relevante opplysninger.

Klager anfører at agenten heller ikke fikk reell samtidig imøtegåelse, og at endringene og presiseringene NRK la inn etter publisering, ikke er tilstrekkelige. Dessuten innvender klager at radioinnslaget ikke er korrigert. NRK mener saken hadde offentlig interesse, og at omtalte familie måtte kunne formidle sine opplevelser fra begravelsen. Slik NRK ser det, har redaksjonen sjekket fakta med den som ble utsatt for kritikk, og også tilstrebet nødvendig kildebredde og relevans. NRK erkjenner mindre feil, men mener de ikke er av en presseetisk rammende karakter.

Det påpekes at feil er blitt rettet, og presiseringer lagt til, samt at det er opplyst om uenighet mellom partene om faktaopplysninger. I tillegg skal begravelsesbyrået ha fått flere tilbud om tilsvar. Etter NRKs mening er omtalen saklig, med titler og ingress det er dekning for. NRK anfører at kommentarfeltene på Facebook også er moderert, og at det ikke er mottatt noen meldinger om kommentarer som ikke er blitt fjernet i tråd med Vær Varsom-plakatens krav.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at det er opp til mediene å avgjøre hva som er journalistisk interessant å omtale. Begravelsesbyrå må derfor også akseptere å bli utsatt for kritisk søkelys. Men uansett hva det handler om, er det et grunnleggende prinsipp at fakta er i orden. Mediene skal ikke bare sitere korrekt, men må også sjekke hvorvidt det som påstås er korrekt. Og når påstander ikke lar seg kontrollere tilstrekkelig, må det tas forbehold. I dette tilfellet mener PFU det er utydelig hva omtalte begravelsesagent faktisk hadde ansvaret for og kan kritiseres for.

Etter utvalgets mening er hendelser fremstilt uryddig og på en måte som forsterker inntrykket av at begravelsesagenten har opptrådt mer kritikkverdig enn det som er godtgjort. På generelt grunnlag vil utvalget minne om viktigheten av at mediene legger vekt på saklighet og omtanke i både innhold og presentasjon, jf. punkt 4.1 i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Klager har anført brudd på flere punkter i Vær Varsom-plakaten. Slik utvalget ser det, er imidlertid den sentrale presseetiske problemstillingen her knyttet til arbeidet med kildekritikk og opplysningskontroll, jf. VVP 3.2. Utvalget konstaterer at NRK var i kontakt med de to mest sentrale kildene i saken – begravelsesagenten og familien – men at NRK likevel ikke fikk klarhet i det vesentligste: hvorfor graven ikke var klargjort, og hvem som hadde ansvaret for dette. Når et så sentralt moment forblir uklart, mener utvalget at NRK burde gjort flere undersøkelser av fakta før publisering.

PFU merker seg også at det ble gjennomført sitatsjekk, der begravelsesagenten påpekte feil og forklarte rekkefølgen på det som hadde skjedd. I lys av dette fremstår det kritikkverdig at NRK feilaktig fremstilte det som om begravelsesagenten hadde ryddet under minnestunden og forsvunnet derfra med kisten uten å si ifra. Slik utvalget ser det, burde NRK også tatt større forbehold.

Familien som skulle gravlegge moren, måtte selvsagt kunne formidle sine opplevelser, men etter utvalgets mening skulle NRK unngått konstaterende formuleringer det ikke er dokumentert grunnlag for. Utvalget viser spesielt til tittelformuleringene om at kisten forsvant, samt påstanden i brødteksten om at agenten «skulle ordne med gravstad».

PFU noterer seg at NRK har gjort flere endringer og publisert presiseringer i nettartikkelen, og at det henvises til nettpubliseringen i radioinnslaget. Utvalget mener likevel at dette ikke veier opp for manglene knyttet til VVP 3.2. NRK har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 24. mars 2021

Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Frode Hansen, Ylva Lindberg, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys