Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre

– Regjeringen er en klimasinke, og er ikke i nærheten av å nå sine egne klimamål i 2030. Mangel på kraft og nett er i ferd med å kortslutte den grønne omstillingen. Norge mangler en troverdig klimaplan for hvordan utslippskuttene skal nås innen 2030. Det skaper stor uforutsigbarhet for bedrifter og folk som skal gjennom en stor omstilling de neste årene.

– Regjeringen selv legger opp til at utslippene nærmest skal stå stille i 2024 og 2025, før det plutselig skal skje en dramatisk utslippsreduksjon. Høyre og resten av opposisjonen på Stortinget krever nå at regjeringen legger frem en klimaplan frem mot 2030 som viser hvordan målene skal nås samtidig som det skapes arbeidsplasser og utvikling.

Lars H. Gulbrandsen, Forskningsleder ved Fridtjof Nansens Institutt

– Tallene viser hvor vanskelig det vil bli å nå regjeringens klimamål om å redusere utslippene med 55 prosent innen 2030, sammenliknet med 1990. For å nå regjeringens mål må vi kutte i snitt 3,7 millioner tonn CO2 i hvert av de syv årene fra 2023 til 2030. Det betyr at en stadig større andel av utslippene må kuttes hvert år, økende fra 7,6 prosent i 2023 til nesten 14 prosent i 2029. Så store årlige kutt fra norsk territorium er ikke realistisk. Norge er derfor avhengig av fleksibiliteten som ligger i klimasamarbeidet med EU for å nå klimamålene sine, ikke minst innenfor kvotepliktig sektor (EU ETS). Denne sektoren dekket omtrent halvparten av de norske utslippene, i hovedsak fra industri og petroleumsvirksomhet.

Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift- Næringslivets klimaleder

– Dagens utslippstall fra SSB viser med all tydelighet at det er et stort behov for å øke omstillingstempoet i Norge. Vi vet hva som skal til, men vi trenger tydeligere politikkutforming og virkemidler for å tilrettelegge for en bred grønn omstilling av samfunns- og næringsliv. Klimakontrollen.no er viser at vi ligger an til å nå 2030 målene i 2043. Næringslivet er klar for grønn omstilling, nå trenger vi et krafttak for å nå klimamålene.

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

– 0,8 prosent kutt i norske klimagassutslipp er pinlig lite, men dessverre ikke overraskende. Dette er enda en bekreftelse på at regjeringens klimapolitikk er for svak, og at påstanden om at vi er i rute til 55% kutt innen 2030 kun er talepunkter. Dessverre. Heldigvis finnes lange menyer av tiltak i både Klimakur og Klimautvalget rapport. Det som mangler er politiske prioriteringer.

Carlo Aall, Vestlandsforsking

– Dette er dessverre en forventet utvikling. Siden 1990 er det bare i to år (1991 og 2009) at utslippene har gått ned fra ett år til et annet i tråd med det som kreves videre for at Norge skal redusere sine utslipp i tråd med togradersmålet. Samtidig, den nye Lavutslippsutredningen gir mange spennende nye signaler. Mens 2006 utredningen faktisk diskuterte det å injisere 'fanget' CO₂ i sokkelen for å ØKE utvinningen av norsk olje og gass, så diskuterer 2023-utredningen grundig spørsmålet om nivået på norsk olje- og gassproduksjon, og konkluderer at «det utarbeides en strategi for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet, og at denne legges frem for Stortinget så raskt som mulig. Utvalget tilrår at det ikke gis ytterligere tillatelser til leting, utvinning (PUD), eller anlegg og drift (PAD) inntil en slik strategi er ferdigstilt». Mens 2006 utredningen kontant avviste ethvert forslag om å gjøre noe med utslippene utløst av nordmenns private forbruk fordi noe slikt «vil være en umulig politisk oppgave å realisere», så går årets utredning i stikk motsatt retning og anbefaler at «Norge etablerer et nasjonalt mål om å redusere utslipp av klimagasser fra forbruk konsistent med Parismålene».

Det er altså grunn til å håpe at fremtidige utslippsregnskap blir bedre.