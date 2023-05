No opnar laksefisket: – Ser lyst på sesongen

– Eg ser veldig lyst på sesongen, seier Eiliv Erdal.

Han er leiar i elveeigarlaget i lakseelva Nausta i Sunnfjord.

1. juni er ein høgtidsdag for mange laksefiskarar. Då opnar fisket i mange elvar, og fiskarane er gjerne klare alt frå midnatt.

Men at fisket er bra, er ikkje gitt.

For to år sidan var vasstanden i Nausta og andre elvar på Vestlandet så låg at det gjekk kraftig utover fisket.

I fjor var forholda betre.

Erdal håpar å sjå liknande tendensar denne sommaren, og at lakseårgangen frå i fjor kjem att enda større.

Eiliv Erdal håpar på ein god sesong i Nausta i Sunnfjord. Foto: Ole Kristian Svalheim

Spenning knytt til sesongopninga

– Det er alltid mykje spenning knytt til opninga. Om laksen har kome, kor stor den er og korleis vassføringa blir, seier Pål Mugaas, kommunikasjonsansvarleg i Norske Lakseelver.

Han fortel at dei fleste store lakseelvene er opne (sjå under).

Elver som er «opne» Ekspandér faktaboks Nausta, Vestland

Gaula, Vestland

Eidselva, Vestland

Etneelva, Vestland

Numedalslågen (opna 15. mai), Viken, Vestfold og Telemark

Årdalselva (opna 15. mai), Rogaland

Orkla, Trøndelag

Gaula, Trøndelag

Stjørdalselva, Trøndelag

Namsen, Trøndelag

Altaelva, Troms og Finnmark

Repparfjordelva, Troms og Finnmark

Stabburselva, Troms og Finnmark

Mugaas oppmodar om å følge med på nettsidene til lokale elver og «ryktebørsen på Facebook», så veit ein fort kvar det er fisk å få.

– Oppmodinga er at ein verkeleg nyttar moglegheita til å fiske i elvene som er opne. Det finst ikkje noko betre å gjere om sommaren enn å fiske laks.

1. juni er ein høgtidsdag for mange laksefiskarar. Då opnar fisket i mange elvar, og fiskarane er gjerne klare alt frå midnatt. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

180 elvar stengde

I alt er 180 lakseelvar i Noreg stengde grunna ein ukjent eller dårleg bestandssituasjon.

Nokre store elver som held stengt er:

Lærdalselvi, Vestland

Reisaelva, Troms/Finnmark

Saltdalselva, Nordland

Tana, Finnmark

I Sogn og Fjordane er fleire elvar stengde. Hovudgrunnen er utfordringar knytt til oppdrett og lakselus, seier Mugaas.

– Så lenge situasjonen er slik den er i ytre delar av Sognefjorden, med mykje oppdrett i opne merdar, vil du heile tida produsere mykje lakselus som drep villaksungane.

Forventar meir pukkellaks

Pukkellaksen er ein annan kjent trugsel for villaksen.

I Tanaelva i Finnmark er det bygd ei felle for pukkellaksen, men ein veit ikkje kor mykje fella vil greie å ta unna.

For to år sidan kom det opptil 7000 pukkellaks i døgnet opp i Tanaelva. I år kan det kanskje bli fem eller ti gonger så mykje.

– Om vi gonger det med fem, blir det 35.000 laks i døgnet. Det tar berre to døgn, så har vi like mykje som heile sesongen for to år sidan, seier Rune Aslaksen i Tanavassdragets Fiskeforvaltning til NRK.

Pål Mugaas er kommunikasjonsansvarleg i Norske Lakseelver. Foto: Norske Lakseelver

Fryktar innsig

Arten kjem i oddetalsåra. Det var ein stor auke av pukkellaksen i 2021, derfor fryktar Norske Lakseelver det same i år.

– Det er først og fremst i nord vi fryktar eit massivt innsig av pukkellaks, seier Mugaas, men legg til at arten bevegar seg nedover kysten.

Også i Eidselva i Nordfjord fryktar dei pukkellaksen. Her har arten vore funnen før, første gong i 2019.

– Vi får nok eit større innsig i år enn vi har hatt tidlegare, seier Pål Nyttingnes i elveeigarlaget i Eidselva.

Mugaas oppmodar dei som dorgar etter makrell og anna fisk på sjøen, om å dorge etter pukkellaks også.

– Det er god matfisk i sjøen. Men vi ønskjer ikkje å ha den i elvene våre, der den kan forstyrre for den ville atlantiske laksen.