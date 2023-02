I desember i fjor gjekk biskop Halvor Nordhaug av med pensjon, etter å ha hatt jobben sidan 2009.

No er det avgjort at Ragnhild Jepsen blir hans etterfølgjar.

– Eg er glad og takknemleg for utnemninga til biskop i Bjørgvin. Det er ei stor oppgåve som eg går til med glede og audmjukheit, seier Jepsen i ei pressemelding.

Åtte av kyrkjerådet sine medlemer stemte under sitt møte torsdag på Jepsen. Dei andre kandidatane, sokneprest Sunniva Gylver og sokneprest Kjersti Gautestad Norheim fekk høvesvis seks og to stemmer.

Ho blir den fyrste kvinnelege biskopen i Bjørgvin.

Ragnhild Jepsen har vore domprost i Nidaros i elleve år. Her frå 2016, då kongefamilien vitja Nidarosdomen i høve kongeparet sitt 25-årsjubileum. Foto: Ned Alley / NTB

– Leverer på det eine området etter det andre

– Ho har solid leiaraerfaring, og vil kunne fungera som ein tydelig, trygg og god leiar frå fyrste stund. Ho er ein fantastisk liturg, og ein veldig god forkynnar. Ho har mykje erfaring med samfunnskontakt og kulturlivet. Ho leverer på det eine området etter det andre, seier kyrkjerådsleiar Kristin Gunleiksrud Raaum til NRK.

Raaum trur Jepsen vil vera ein synleg og tydeleg biskop. Ho vil og vigsla likekjønna.

– Det har ho gjort, og vore veldig tydeleg på, seier Raaum.

Kyrkjerådsleiar Kristin Gunleiksråd Raaum er nøgd med tilsetjinga av den nye biskopen. Foto: CF-WESENBERG / CF-WESENBERG

Ragnhild Jepsen er fødd i 1969, og er oppvaksen i Ål i Hallingdal. Ho har vore domprost i Nidaros domkyrkje i elleve år, og ikkje arbeidd eller budd i Bjørgvin bispedøme før. Far hennar vart fødd på Stord, og familien på morssida kjem frå Bergen og Os.

Ho var den som både biskopane og bispedømerådet prioriterte høgast då dei hadde frist til å uttala seg 20. januar.

Jepsen blir vigsla som biskop i Bjørgvin den 16. april. Då vil kongen vera til stades.

Lang og vanskeleg prosess

Biskopen i Bjørgvin har ansvaret for å leia det som er det største bispedømet i landet, i tillegg til dei 29 sjømannskyrkjene rundt om kring i verda.

Prosessen med å finna ein ny biskop starta i fjor haust. 2. september offentleggjorde bispedømet dei 96 namneforslaga som hadde kome inn.

18. november nominerte bispedømerådet fem kandidatar til stillinga.

Sidan vart Kjersti Gautestad Norheim presentert, etter ein supplerande nominasjon.

6. januar i år, vart dei tre kandidatane med flest rådgjevande stemmer offentleggjorde. Allereie då var det klart at den neste biskopen kom til å vera ei kvinne, då det var tre kvinner som stod att.

– Eg vart litt overraska over at det stod tre kvinner att. Vestlandet har alltid lege litt etter. Men heilt frå grasrota har det vore udiskutabelt at ein ynskja ei kvinne, seier Berit Andersen, som i 1976 vart den fyrste kvinnelege presten i Bjørgvin bispedøme.

Arbeidet med å velja den rette biskopen har vore vanskeleg, seier kyrkjerådsleiar Raaum.

– Det er det privilegiet og problemet me har når me har hatt tre gode kandidatar.