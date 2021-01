Nedsnødde elsparkesykler forsinker brøytingen: – Vi får ekstrautgifter på 100.000 kroner

– Brøytearbeidet har pågått uten stopp siden fredag ettermiddag. Resultatet vi har fått til, er litt sånn bob-bob, synes jeg.

Det sier seksjonsleder Arild Gundersen i Bymiljøetaten, som har ansvar for driften av veinettet i Bergen kommune.

Da snøen la seg sent lørdag kveld, dukket det opp en helt ny utfordring for brøytemannskapet: Elsparkesyklene som gjorde storinnrykk i byen i fjor.

– Det er en uting at de ligger rundt omkring. Det blir en del frustrasjon, sier Gundersen.

BEGRAVD: Elsparkesyklene gir brøytemannskapene utfordringer i Bergen. – Mannskapet må ut av maskinene for å fjerne dem, sier seksjonsleder Arild Gundersen i Bergen kommune. Foto: Per Vidar Raunholm / NRK

Må ut av maskinene

Snøploger har brøytet veier og gater i flere omganger siden snøen la seg sent lørdag kveld.

Nå ligger elsparkesyklene begravd i snøkanter flere steder i bybildet. Det medfører ekstra jobb for brøytemannskapene.

– De er ikke alltid synlige, og kan bli litt gjemt bort. Brøytemannskapet må ut av maskinene for å fjerne dem. Da får vi en del forsinkelser, sier han.

100.000 kroner dyrere

Mannskapet må nå beregne én time ekstra for hver eneste brøyterunde. Det gir kommunen ekstrautgifter.

– Vi har rundt hundre runder med brøytebilen i løpet av året. Det blir totalt 100.000 kroner ekstra fordi mannskapet må flytte på elsparkesykler, sier han.

Frustrasjonen ser ikke ut til å bli kortvarig. Det er meldt iskaldt vintervær i dagene fremover, og snøen vil bli liggende.

– Det er sjelden at vi har så kalde temperaturer, men det kan vare en stund når det først skjer, sier statsmeteorolog Frode Hassel.

Stenger ned driften

Det er flere selskaper som tilbyr utlån av elsparkesykler i Bergen. Selskapene Voi, Tier og Bolt har allerede stengt ned driften.

Operatørene er en av del pilotprosjektet i Bergen kommune. De er derfor pliktet til å skru av tjenestene når det er fare for glatte veier.

De skal også sørge for at elsparkesyklene ikke er til hinder eller vanskeliggjør brøyting.

– Det er uakseptabelt at elsparkesyklene skal være til hinder for dem som brøyter. Vi samler inn i de områdene der det er behov for brøyting. Dette står i avtalen, og noe vi skal forholde oss til, sier Christina Moe Gjerde i Voi.

PILOT: Bymiljøetaten startet opp et pilotprosjekt i desember for å finne ut hvordan kommersiell utleie av elsparkesykler i Bergen kan reguleres. Aktørene Voi, Tier, Bolt og Wind er en del av prosjektet. Foto: Lidvard Sandven / NRK Hordaland

Flytter og henter

Ryde er den eneste aktøren som tilbyr utleie av elsparkesykler i Bergen, uten å være en del av kommunens pilotprosjekt.

Fra 1. januar krevde politiet at Ryde likevel skulle følge retningslinjene i prosjektet.

Selskapet nekter å følge kravet, og har klaget vedtaket inn til Politidirektoratet.

Daglig leder Espen Rønneberg i Ryde mener at de tar ansvar for de rundt tusen elsparkesyklene de har plassert ut i Bergen.

– Vi er ute og flytter sparkesykler som ligger i veien eller er brøytet ned. En del av elsparkesykkelparken vår blir også hentet inn til lager.