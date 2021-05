Politiet har anslått at mellom 700 og 800 personer var samlet i Nygårdsparken natt til søndag. Det hele ble beskrevet som «festivalstemning».

Men en viktig ting mangler på «Bergens nye festivalområde»; et toalett.

Nabo Terje Årsvoll Olsen peker rundt i Nygårdsparken i Bergen.

– Det er forferdelig. Folk tisser og bæsjet overalt, sier han.

Kommunen har ryddet parken, men innimellom buskene ligger det fortsatt spor etter helgens festligheter.

– Det er ikke godt nok. Hvis parken skal være en rekreasjonsarena, burde det vært mulighet for å gå på toalettet.

«Festivalstemning»

Han har bodd like ved parken siden 2007. Støy og forsøpling fra utagerende festing har preget nabolaget siden midten av mai.

I årevis har Olsen sammen med andre naboer og Nygårdsparkens venner, påpekt toalettmangelen i parken.

Nå krever han at kommunen løser problemet.

– Det satt jenter rett utenfor porten min og tisset. Det er jo krenkende for dem.

Han mener at det er en alvorlig unnlatelsessynd fra kommunen å ikke ta ansvar for sanitære forhold i denne store, flotte parken.

MANGLER TOALETT: Terje Årsvoll Olsen bor like ved Nygårdsparken i Bergen. Etter helgens festiviteter kjenner han urinlukt fra huset sitt. Nå krever han at Bergen kommune løser toalettmangelen i parken. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Ønsker seg regn i Bergen

Han viser det største toalettet i parken. En stor busk i nedre del av parken, bare et steinkast unna huset hans.

Litt utpå kvelden er det en jevn strøm inn og ut.

– De drikker mye. De spiser kanskje litt. Det må ut igjen. Jeg tør nesten ikke snakke om hygieneforholdene. Folk gjør sitt, og har ikke mulighet til å vaske hendene, sier Olsen.

Når det varmt, kjenner han urinlukt herfra.

– Du skal ikke ønske regn i Bergen, men noen ganger tenker jeg det hadde vært godt med en regnskyll for å få skylt unna lukt og ubehageligheter.

Det finnes et eldre pissoar i parken, men det er stengt av.

Det eneste ordentlige toalettet finner man på en kafé i øvre del av parken. Dette er likevel kun forbeholdt gjester.

MANGEL: Besøkende i Nygårdsparken urinerte i busker i helgen. Et eldre pissoar i parken, er stengt av. Det eneste ordentlige toalettet finner man på en kafé i øvre del av parken. Dette er likevel kun forbeholdt gjester. Foto: privat

Kommunen: – Vi jobber med det

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG) sier han har forståelse for at folk samles ute i finværet.

– At folk urinerer og andre ting i busker og nabolag er ikke lovlig. Det må ikke folk gjøre, selv om de har behov for det.

– Men hva skal folk gjøre i stedet?

– Det er et godt spørsmål, og vi jobber med det i disse dager. Vi hadde ikke forutsett at så mange ville samle seg i parkene.

Han peker på en midlertidig løsning gjennom sommeren, men kan ikke si mer om hvilken løsning det kan være.

– Å sette ut festivaltoaletter er ikke nødvendigvis det beste for smitte, og det sender ikke ut de riktige signalene. Det er ingen enkelt løsning, men vi ser på det.

IKKE KLAR MED LØSNING: Byråd Thor Haakon Bakke (MDG) mener at et festivaltoalett i parken sender ut feile signaler midt i en pandemi. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Ikke satt dato på arbeidet

Han legger til at et permanent, offentlig toalett er på vei.

Kommunen skal nemlig ruste opp nedre del av Nygårdsparken. Prosjekteringen er i gang, men det er ikke satt en dato for arbeidet.

På spørsmål om hvorfor det ikke har blitt gjort noe med toalettmangelen tidligere, legger byråden skylden på budsjettet.

– Man har det budsjettet man har. Hvis man skal gjøre noe mer ett sted, så fører det ofte til at man gjør mindre et annet sted.

Olsen har forståelse for at et offentlig toalett koster, men mener likevel at det må på plass.

– Det koster jo. Men det koster jo å plukke opp etter folk også.