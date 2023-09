Nå starter samtalene på venstresiden i Bergen

Like etter klokken 13 kom representanter fra SV for å delta i samtaler med byrådsleder Rune Bakervik og Arbeiderpartiet om et mulig byrådssamarbeid i Bergen.

I tillegg til SV har Ap invitert Senterpartiet, Rødt og Bergenslisten til samtaler i dag. Torsdag skal også MDG møte Bakervik.

– Nå vil jeg snakke med de som vil snakke med meg, er den korte kommentaren til Rune Bakervik på vei inn i samtalene.

Samtidig pågår det byrådsforhandlinger mellom Høyre, Venstre og KrF i et lokale på andre siden av gaten. De tre partiene har allerede forhandlet i flere dager for å bli enige om en mulig byrådsplattform.

Ingen av blokkene har klart å samle et flertall i bystyret.