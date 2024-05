Mor tiltalt for grov mishandling av sønn i Bergen

En mor er tiltalt for grovt å ha mishandlet sin sønn psykisk og fysisk over en periode på 13 år.

Tiltalen er tatt ut av statsadvokat May-Britt Erstad på vegne av Hordland og Sogn og Fjordane.

Mishandlingen er grov særlig fordi det legges vekt på at den har resultert i betydelig skade og vart over lang tid, står det i tiltalen.

Moren skal over flere år ha holdt barnet hjemme fra skole og barnehage, hvor hun også unnlot å sørge for at barnet fikk helseoppfølging.

Tiltalen slår fast at barnet hadde stort og og synlig behov for psykisk hjelp allerede fra tidlig barneskolealder, noe tiltalen mener moren burde ha sørget for at han fikk.

Sønnen skal i tillegg også ha utvikliet omfattende og synlig tannråte, noe tiltalen kobler til mangel på hygiene og stell.

Gutten har i dag omfattende psyskiske og fysiske skader som følge av mishandlingen moren utsatte ham, fremgår det av tiltalen.