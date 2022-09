Minst fire overgrepssaker mot barn i Bergen kommune på ett år

En mannlig barnehageansatt i 30-årene ble torsdag fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud i Hordaland tingrett.

Han er siktet for flere tilfeller av kvalifisert seksuell handling, som faller inn under paragrafen om grov voldtekt av barn under 14 år.

– Helt konkret er det berøring av nakent kjønnsorgan, sier politiadvokat Eli Andrea Skaar.

Han ble pågrepet i barnehagen der han jobber tirsdag denne uken.

Politiadvokat Eli Andrea Skaar ba om fire ukers varetektsfengsel for mannen i 30-årene som er ansatt i en barnehage i Bergen.

Dette er den fjerde overgrepssaken på ett år som involverer mannlige ansatte i skole og barnehage i Bergen kommune.

– Jeg blir sint og trist av slike saker, ingen barn eller elever i Bergen skal oppleve slikt i sin barnehage- eller skolehverdag. Dette er tøft for alle involverte. Samtidig er det bra at det blir oppdaget, slik at overgrepet blir stoppet, sier byråd for barnehage, skole og idrett Linn Katrin Pilskog (Ap).

Fire saker på ett år

Leder for etat for skole i Bergen, Frode Nilsen, bekrefter at tre ansatte på skoler i Bergen har blitt varetektsfengslet det siste året, siktet for overgrep mot barn.

Han forteller at nye slike saker skaper uro.

– Det gjelder både barn og voksne, spesielt når det er såpass tett på som et år. Det man har klart å bearbeide kommer gjerne opp igjen.

Han forteller om tusenvis av menn i utsatte stillinger i kommunen, som opplever sakene som utfordrende.

Leder for etat for skole i Bergen, Frode Nilsen, sier overgrepssakene i skolen har skapt uro. Foto: Astri Kamsvåg / Bergen kommune

Iverksetter tiltak

Byråden sier at etat for skole har satt i gang arbeidet med en kompetansehevingspakke i forebygging og avdekking av seksuelle overgrep.

– Første samling er i november. Det samarbeides også med NOK. Bergen. I tillegg er beredskapsplaner, rutiner og veiledninger gjennomgått og oppdatert, sier Pilskog.

Hun legger til at beredskapsplaner, rutiner og veiledninger for barnehage også er revidert eller under revidering.

Hordaland tingrett i Bergen, hvor de fire mannlige ansatte har måttet møte. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Utelukker ikke flere fornærmede

Den seneste saken er fra denne uken, og involverer en mannlig barnehageansatt i Bergen som er siktet for grov voldtekt av barn under 14 år.

Politiet planlegger flere avhør med ansatte og barn i barnehagen. Blant dem, en mulig ny fornærmet.

– Politiet er i planleggingsfasen av å avhøre en som mulig kan være fornærmet, sier politiadvokat Eli Andrea Skaar.

Politiadvokat Eli Andrea Skaar utenfor retten i forbindelse med fengslingen av en barnehageansatt i 30-årene denne uken. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Mannen ble anmeldt av det fornærmede barnets foreldre. Barnet ble avhørt på Barnehuset i Bergen tirsdag, en uke etter anmeldelsen.

– Mistanken mot mannen ble styrket etter avhøret. Han ble deretter pågrepet, sier Skaar.

Den siktede erkjenner ikke straffskyld.

Mannens forsvarer, advokat Ivar Abrahamsen, ønsket ikke å kommentere saken etter fengslingsmøtet. Han har heller ikke besvart NRK sine henvendelser i ettertid.

Bistandsadvokat Kjetil Ottesen skriver i en SMS til NRK:

– Jeg håper varetektsfengslingen av siktede gjør at politiet kan etterforske saken i fred, og at den blir best mulig belyst.

– Svært alvorlig sak

Barnehagedirektør i Bergen kommune, Mimi Bjerkestrand, sier til NRK at saken påvirker dem sterkt.

– Dette er en svært alvorlig sak. Det er trist og krevende.

Bjerkestrand forteller at de gjennomfører tiltak i den konkrete barnehagen. Blant disse er støtteapparat og styrket bemanning.

– Vårt ansvar er å sørge for at barn, foreldre og ansatte blir ivaretatt.