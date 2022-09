Barnehageansatt i 30-årene siktet for grov voldtekt av ett barn

Politiet mener at det mannen har gjort kvalifiserer til en seksuell handling. Det kommer inn under paragrafen om grov voldtekt av barn under 14 år.

Det fornærmede barnet i saken ble avhørt på Barnehuset i Bergen tirsdag.

Politiet ble varslet om saken noen dager tidligere.

– Mistanken mot mannen ble styrket etter avhøret. Han ble deretter pågrepet, sier politiadvokat Eli Andrea Skaar i Vest politidistrikt til NRK.

Datautstyr beslaglagt

Mannen ble pågrepet hjemme tirsdag. Politiet har ransaket boligen, og beslaglagt datautstyr hos siktede.

– Vi har ikke rukket å gjennomgå beslaget, sier Skaar.

Politiet vil ikke oppgi navnet på barnehagen eller hvor den ligger.

Mannen er avhørt. Han erkjenner ikke straffskyld.

NRK har ikke lyktes å få kontakt med mannens forsvarer, advokat Ivar Abrahamsen.

Fremstilles for fengsling

Mannen fremstilles for fengsling i Hordaland tingrett torsdag klokken 10.

Politiet vil be om at mannen fengsles i fire uker med brev,- media- og besøksforbud.

– Begrunnelsen er bevisforspillelsesfare, sier Skaar.

Det var Bergens Tidende som omtalte pågripelsen først.

Det er for tidlig å si om det er flere fornærmede barn i saken.

Politiet vil ikke kommentere om mannen er kjent for dem fra tidligere.

Vil viderebringe informasjon

Politiet holdt informasjonsmøte for foreldre og ansatte i barnehagen onsdag kveld.

En representant fra Barnehuset i Bergen, som gir faglige råd om hvordan snakke med barn om dette, var med på møtene.

Kjetil Ottesen er bistandsadvokat, og representerer barnet som har forklart seg til politiet om hendelsen.

– Saken er i en innledende fase, og det er for tidlig å si noe om hva som blir resultatet her, men politiet tar saken alvorlig, sier Ottesen.

Bistandsadvokaten sier han skal viderebringe informasjonen som kommer frem på fengslingsmøtet i morgen til familien til barnet.