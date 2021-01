Anmeldelsen ble kjent etter at Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) svarte på et skriftlig spørsmål i Stortinget onsdag.

DN meldte først om saken.

Miljødirektoratet skal ha anmeldt Mongstad-raffineriet for akutt forurensning som følge av rørbrudd i fjor sommer, og for utslipp til grunnen fra Mongstad-raffineriet i desember i fjor.

I november anmeldte også Bellona Mongstad for oljeutslipp til grunnen. Da hadde Equinor offentliggjort en granskingsrapport.

Equinor har i 2020 samla opp over 112.000 liter oljeholdig vann på Mongstad. Selskapet vet ikke hvor mye olje som ligger igjen i grunne, og hvor lenge lekkasjen har pågått. Prisen for opprydningen er heller ikke kjent.

– Burde har ryddet opp

Det var Lars Hatlebrekken (SV) som stilte skriftlig spørsmål om hva statsråden vil gjøre for å rydde opp i forurensning.

– Forurensningen som har skjedd på Mongstad over mange år er svært alvorlig. Det har vært store utslipp av ulovlige stoffer, og Equinor er et selskap som burde ha ryddet opp i dette for lenge siden, sier stortingsrepresentant Lars Hatlebrekken (SV) til NRK.

Han er tilfreds med svaret fra Rotevatn.

– Vi mener det er bra at det har gått til skrittet å ha anmeldt Equinor. Her nytter det ikke lenger å ta på selskapet med silkehansker, sier han.

– Mangler kunnskap om regelverket

Rotevatn skriver i svaret at Miljødirektoratet ser på utslippene som svært alvorlig.

«Saka om grunnforureining ved Equinor Mongstad er særs alvorleg, og har medført omfattande forureining av olje i grunn. Eg forventar at Equinor ryddar opp i alle forhold som er i strid med forureiningsregelverket, slik at verksemda kan komme raskast mogleg i samsvar med alle gjeldande krav.»

OLJE: 112.000 liter med oljeholdig vann ble samlet opp på Mongstad. Foto: Equinor granskingsrapport

Han skriver at selskapet gir inntrykk av ikke å kjenne regelverket.

«Miljødirektoratet ser på situasjonen på Mongstad som svært alvorleg. Dei viser til at det er fleire ulike brot på ulike deler av Miljødirektoratet sine krav som kvar for seg er alvorlege nok, og som til saman gir eit inntrykk av at verksemda har mangla kunnskap om regelverket, manglande vedlikehald, dårleg leiarforankring og kontroll og generelt lav merksemd på miljø og miljørisiko,» skriv Rotevatn.