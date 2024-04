Mener Bergen kommune bør starte med ramadan-lys

Bergen kommune før betale for å henge opp belysning under muslimenes fastemåned ramadan, slik Oslo gjorde i vår. Det mener Bergen SV.

Partiet foreslår å plassere lysene på Valborg Platousplass mellom hovedbiblioteket og Bergen Storsenter. Målet er å forebygge og bekjempe diskriminering og rasisme, og spre kunnskap og toleranse, ifølge forslaget fra bystyrerepresentant Ann Kristin Helland Ramstrøm.

Frp var kritiske til at kommunen betalte for lysprosjektet i Oslo, mens Islamsk Råd Norge (IRN) forteller at muslimer i Oslo har satt stor pris på ramadanlysene der.

IRN er også svært positive til at dette kan skje i flere byer, som Bergen.

– Det gjør at jeg føler at jeg hører til her, og at jeg er likeverdig, sier styremedlem Badreddine Maizi til NRK. Han bor selv i Bergen.

Til kritikken fra Frp, peker han på at også muslimer er skattebetalere, og at de er med på å betale for julebelysningen.

– Dette er en høytid for mange innbyggere. De ville blitt glade for at det blir tatt hensyn til deres høytider, sier Maizi.

Saken skal opp i Bergen bystyre senest i oktober.