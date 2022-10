Melder seg ut av Ap i protest

To av Arbeidarpartiet sine sju representantar i kommunestyret i Sveio, Asle Georg Halleraker og Torgeir Katla, har no meldt seg ut av partiet, skriv avisa Vestavind. Grunnen er lærarstreiken som til slutt vart avslutta med tvungen lønnsnemnd. I eit innlegg på Facebook skriv dei at Arbeidarpartiet no viser at dei ikkje satsar på skulen.