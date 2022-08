Mattilsynet snur: Cy får leve – men må flytte til Kypros

Katten Cy hadde sittet et halvt år i karantene og fått alle vaksiner da Mattilsynet i mai fattet vedtaket om at han måtte avlives.

Årsaken var at Mattilsynet var i tvil om hvor katten egentlig kom fra. Cy ble funnet ved ei havn i Stavanger i november i 2021, og Mattilsynet mente katten kunne knyttes til et skip med opphav i Kypros.

Dyrebeskyttelsen ville prøve vedtaket for retten, men én dag før rettssaken har Mattilsynet nå snudd.

Cy får leve – men må sendes til Kypros.

– Det blir tøft å sende ham av gårde. Men det er en seier for Cy, selv om man kanskje kunne tenkt seg et annerledes utfall, sier leder i Dyrebeskyttelsen, Inger Johanne Graff.

Cy har nå tilbrakt ni måneder i karantene, og utgjør ifølge Dyrebeskyttelsen ingen smittefare for verken folk eller dyr. Foto: Dyrebeskyttelsen

Har kostet dyrt

Cy bor fremdeles i isolat hos Dyrebeskyttelsen på Tertnes i Bergen.

– Kypros vil ta imot Cy med åpne armer, og alt det formelle er i orden fra vår side. Dette er selvfølgelig en seier, men det har vært en tøff og unødvendig lang kamp, sier Graff.

Hun forteller at dyrevenner over hele landet engasjerte seg i Cys historie, og at det ble opprettet en spleis.

Det har kommet godt med. For Dyrebeskyttelsen har så langt brukt over 240.000 tusen kroner, og det er fremdeles usikkert hvor høy den endelige summen blir.

Ifølge Graff er Cy verdt hver eneste krone.

– Vi har kjempet for Cy sitt liv, men også andre katter og dyr i tilsvarende situasjoner.

Hun mener Mattilsynet burde innført obligatorisk ID-merking av kattene for å unngå at flere dyr bøter med livet uten grunn. I Sverige og Danmark skal dette innføres i 2023.

– Forskjellen på død og liv for en katt i Norge er et chipmerke, sier hun.

Leder i Dyrebeskyttelsen, Inger Johanne Graff, håper ID-merking av katter blir obligatorisk. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Aldri ønskelig at dyr blir avlivet

I en pressemelding skriver direktør for juridisk avdeling og internasjonalt arbeid, Elisabeth Wilmann, at den manglende dokumentasjonen på kattens opphav var årsaken til vedtaket om avlivningen.

– Norge har et strengt regelverk for innføring av kjæledyr for å sikre den norske folke- og dyrehelsen. Vi er også forpliktet til å følge internasjonale regler for å hindre spredning av sykdom mellom land i Europa, sier Wilmann.

Men etter at Mattilsynet den 5. august mottok et brev fra Dyrebeskyttelsen om at kypriotiske myndigheter vil tillate at katten ble sendt tilbake til Kypros ble vedtaket opphevet.

– Vi er glade for at vi har funnet en annen løsning enn avlivning i denne saken. Det er aldri ønskelig at katter eller andre dyr blir avlivet dersom det finnes en mulighet for å unngå dette, sier Wilmann i pressemeldinga.