Måtte gi opp etter månedsvis i hybelkø: – Gjør Bergen mindre attraktiv for studenter

– Jeg vet ikke hvor mange kvadrat det er, men det er ikke mange. Det er ikke plass til så mye mer enn en seng og et klesskap. For det betaler jeg 6300 kroner, sier Kaja Ingdal Hovdenak.

Hun snakker om rommet sitt, som skal være hjemmet hennes under studietiden i Bergen. Det er så lite at 22-åringen fra Ås helst oppholder seg i fellesarealene i kollektivet.

Der dominerer et stort klesstativ i rommet, som både fungerer som oppholdsrom og kjøkken.

Kun bolig til hver sjette student

– Studentboligene jeg så på kostet 4800 og var ganske mye større. Så det er ganske stor forskjell på hva man får for pengene, sier Hovdenak.

I Bergen er det rundt 4800 studentboliger og oppunder 30.000 studenter.

Den ferske bergensstudenten er svært forundret over den lave dekningsgraden.

– Det er helt sykt. Man vil jo at folk skal ta høyere utdanning, men det blir ikke flere studentboliger. Samtidig øker prisene på det private leiemarkedet, sier Hovdenak.

TRANGT: Dette rommet betaler Kaja 6300 kroner for. Leien inkluderer også tilgang til fellesarealer og bad.

Tøft på det private leiemarkedet

Leieprisene har gått til værs i de store byene det siste året. Ifølge Aftenposten er hybelprisen i Oslo nå 10.000 kroner i snitt. Leiligheter i de største byene har økt med mellom 1500 og 2000 kroner i måneden, viser tall fra Finn Eiendom, som avisen gjengir.

Samtidig står om lag 17.000 studenter over hele landet i kø for å få studenthybler gjennom studentsamskipnadene.

Flere av disse sliter også med å få bolig på det private boligmarkedet.

Situasjonen i storbyane Har fått studentbustad På venteliste Oslo 3880 6337 Bergen 2615 2425 Tromsø 855 1689 Stavanger 713 695 Kristiansand 544 364

NRK fortalte tirsdag om Mohammed Mousa fra Tønsberg, som oftest ikke engang får svar når han sender forespørsel på ledige leiligheter og hybler i Stavanger, hvor han nå skal studere. 22-åringen regner nå med å måtte tilbringe starten på studietiden på hotell.

Reagerer på Borten Moe-utspill

I samme sak hevder kunnskapsminister Ola Borten Moe (Sp) at studentsamskipnadene må ta skylden for at det er for få studentboliger.

Han hevder samskipnadene prioriterer velferdstilbud fremfor bygging av nye boliger.

– Det er litt merkelig at han bruker tiden sin på å kritisere oss i stedet for å iverksette de tiltakene han selv han gjøre på nasjonalt nivå, sier Amalie Lunde, som er styreleder i Studentsamskipnaden på Vestlandet, Sammen.

FORTSATT MANGEL: I Bergen er det under 5000 studentboliger tilgjengelige for de rundt 30.000 studentene i byen. Her studentboligene på Møllendal, ved Store Lungegårdsvann. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

Mener kommunen motarbeider

Hun beklager situasjonen for studentene i Bergen og sier det ikke står på viljen til å bygge mer. To prosjekter ligger nå inne til godkjenning hos Bergen kommune.

– Akkurat nå er det litt kritisk, Men vi har to hovedproblemer. For det første er det mangel på tomter. For det andre går planprosesser i kommunen veldig tregt for tiden, noe som gjør at det tar lang tid å få opp tallet på boliger. Vi har møtt enormt med motstand. For eksempel tok det fire år å få godkjenning til å bygge det ene anlegget vårt på Laksevåg, sier Lunde.

Hun mener kunnskapsministeren bør få studentboliger inn som et eget formål i plan- og bygningsloven, noe hun mener vil gi en forutsigbarhet i søknadsprosessen som mangler i dag.

– Da kan kommunene klare å gi oss de unntakene vi trenger for å kunne bygge, sier Lunde.

FRUSTRERT: Styreleder i Studentsamskipnaden i Vestland, Amalie Lunde, sier boligsituasjonen for studentene i byen er kritisk i øyeblikket. Foto: Ørjan Andreassen

– Gjør Bergen mindre attraktiv

Fungerende byrådsleder i Bergen, Thor Håkon Bakke (MDG), sier ingen i byrådet kan kommentere kritikken mot Bergen kommune i dag.

Uansett mener den ferske bergensstudenten Kaja Ingdal Hovdenak at boligmangelen kan bli et stort problem.

– Jeg tror boligmangelen kan skremme studenter bort fra Bergen. Jeg hadde ikke følt meg trygg på å flytte hit hvis jeg ikke hadde et sted å bo to uker før semesterstart, sier 22-åringen.