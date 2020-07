Mann i 20-årene fikk 15.000 i bot for promillekjøring på elsparkesykkel

Det skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Det var ved 23.30-tiden mandag kveld politiet fikk melding om at en person på elsparkesykkel hadde kjørt inn i en parkert bil i Sandviken i Bergen.

Personen virket overstadig beruset, og hadde revet opp genseren sin.

På stedet siktet politiet en mann i 20-årene. Han har erkjent straffskyld, og vil vedta et forelegg på 15.000 kroner.

Bilen fikk noen bulker som følge av sammenstøtet, men mannen ble selv ikke skadet.

– Dette var en angrende ung herremann som i dag husker lite av denne hendelsen. Han uttrykte at det er noe han helst skulle hatt ugjort, sier politiadvokat Ole Vallestad Emmerhoff i Vest politidistrikt til NRK.

– Stort farepotensial

Politiet opplyste til NRK tirsdag morgen at det var snakk om en av selskapet Ryde sine utleiesykler. Ryde etablerte seg i Bergen for halvannen uke siden, noe som har skapt kontroverser i byen.

– I Bergen sentrum er dette et nytt fenomen, og kanskje noe befolkningen ikke tenker over. Vi mener det er riktig å sende et signal og minne befolkningen på at det er et stort farepotensial når en tar i bruk el-sparkesykkel når man ikke er skikket til det, sier Emmerhoff.

BULK: Bilen sparkesyklisten kjørte inn i fikk en bulk. Foto: Politiet

Videre sier han at syklene er lett tilgjengelig og er fristende å ta i bruk på innfall.

– Det er første gang vi har gitt et forelegg for promillekjøring på el-sparkesykkel. Det har ikke vært et stort problem, siden det har vært lite el-sparkesykler i omløp tidligere, sier Emmerhoff.

Brukere selv ansvarlig for å følge trafikkreglene

Fredag fikk Ryde grønt lys fra politiet for å drive utleie av sparkesyklene, så lenge de ikke driver utleie fra gravplasser, parker og gater, at syklene ikke må hindre allmenn ferdsel og at ødelagte sykler må hentes inn raskt.

Det er hver og en bruker som må sørge for at de følger trafikkreglene, ifølge brukervilkårene til Ryde.

Politiet skriver at promillekjøring med elsparkesykkel alene vil kunne medføre et forelegg på 10.000 kroner.

Mannen ble bøtelagt for brudd på både vegtrafikklovens paragraf 3 om å være hensynsfull, aktpågivende og varsom, og for å ha kjørt i en tilstand at vedkommende ikke kan anses som skikket til å kjøre på en trygg måte.