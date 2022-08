Meldingene fra Statens vegvesen og nødetatene har rent inn i Vestland onsdag ettermiddag.

Totalt er det kommet inn meldinger om seks ulike ras og værproblem på veiene:

Aurland: E16 i Gudvangen

Aurland: Gudvangen-Bakka, ved Gudvangen fergekai

Aurland: Vegen til Undredal

Aurland: Vegen til Skjerdal

Øvre Årdal: Et ras har gått over en gangvei i Tronteigen

I tillegg har elven gått over breddene sine i Bodalsvegen i Voss

Mest dramatisk ble det på fergekaien i Gudvangen. Her ligger steiner, kvist og sørpe utover veien etter raset.

Jon Olav Stedje i Aurland hamnevesen hadde en person på jobb på ferjekaien da raset gikk.

– Han satt i bilen og var egentlig på vei inn i raset. Men han klarte å sette bilen i revers og komme seg unna, forteller Stedje til NRK.

Jan Øyvind Andersen kom seg så vidt unna raset.

Det var dramatisk, forteller han.

– Han så raset i hvitøyet.

Det var Jan Øyvind Andersen som var på vei til ferjekaien for havnevesenet.

– Raset var en halvmeter foran meg. Jeg måtte hive meg i revers, forteller han.

Ras-Gudvangen Du trenger javascript for å se video.

Mens NRK snakker med Andersen kan han høre lyden av flere ras i området, og buldring i fjellsidene.

Ifølge ham har opplevelsen vært heftig.

– Jeg har aldri vært så nærme et ras før, sier han.

Dette er Jan Øyvind sine egne bilder han tok på fergekaien etter å ha kommet seg i trygghet. Andersen beskriver at han bare var en meter fra raset og steinmassene. Mens NRK snakket med Andersen hørte han flere lyder av ras i fjellsiden ved Gudvangen. Flere turistbåter og busser må snu og kommer seg ikke inn til de populære turistattraksjonene i området på grunn av ras og stengte veier. Det er store fjell- og vannmasser igjen på fergekaien etter raset.

Steinsprang på E16

I tillegg til raset ved ferjekaien, har en stor stein rast ned i Nærøydalen like etter Gudvangatunnelen. Det er ikke meldt om skade på personer eller kjøretøy.

Men veien fører til store køer på E16.

Steinen, som er på størrelse med en personbil, ligger midt i veien. Ifølge brannvesenet skal det være snakk om to ulike rashendelser.

Anders Kjeldsen var på jobb og kjørte semitrailer på E16 da den store steinen raste nedover fjellsiden.

– Jeg visste at det var rasfare, så jeg fulgte godt med. Plutselig så jeg at det raslet i skogen over meg, og så kom det en svær stein ramlende i veien, forteller han.

Kjeldsen forteller at han forsøkte å bremse, men måtte kjøre rundt steinen for å unngå den.

– Jeg ble veldig skjelven. Jeg var ikke klar over at det skulle komme så nært.

Etter den ekle opplevelsen kjørte han og en annen bilist videre for å komme seg i sikkerhet, før de stoppet opp og stengte veien for andre bilister.

Ikke langt unna, på E16, sperrer denne steinen veibanen. Det er store køer i begge retninger på E16 etter raset. Foto: Aurland brannvesen

Fare for nye ras

– Jeg hørte det buldret, og så at trafikken stoppet helt opp. Da tok jeg sparkesykkelen og suste nedover for å se hva som hadde skjedd, forteller Lene Hagen hos Gudvangen Camping.

Hun forteller at steinen har rast ned mellom campingplassen og den nærmeste matbutikken.

– Det var ekstremt med regn, så jeg var ikke overrasket over at det raste, sier hun.

Jan Inge Magnussen er brannmann i Aurland og på jobb i området. Han forteller at de har evakuert alle som befant seg i området da raset gikk.

– Det var mye folk som skulle ta båt fra ferjekaien. Nå har vi fått biler og personer bort fra området, sier han.

Ifølge Magnussen er det stor fare for at flere ras kan gå i det samme området, og at veien mellom ferjekaien og Bakkatunnelen er spesielt utsatt.

– Vi er bekymret for det. Det er meldt store mengder nedbør og vi ser at elven er helt svart. Det er mye masser som kan komme ned.

KØ: Det har dannet seg store køer som følge av raset. Her fra Flåm i Aurland, noen mil øst for rasstedet. Foto: Statens Vegvesens webkamera

Lange køer og stengte tunneler.

Gudvanga-, Stalheim- , Sivle-, Flengja- og Fredheimtunnelen er stengt på grunn av raset.

Dette er først og fremst for å forhindre at det danner seg kø inne i tunnelene, ifølge Vegtrafikksentralen.

E16 blir stengt på ubestemt tid. En geolog skal komme og vurdere området, men ifølge Vest politidistrikt kan det bli krevende grunnet tåke og lavt skydekke.

Fylkesvei 5623 er stengt mellom Gudvanga ferjekai og Bakka på grunn av fare for nye ras. Ifølge Vegtrafikksentralen vil det bli gjort en ny vurdering i morgen klokken 12.00.

Tre grupper med turister er også påvirket av raset. Ifølge Stedje skulle noen av disse legge til kai i Gudvangen, mens andre skulle komme med Flåmsbanen og kjøre forbi i buss.

Stengingen av E16 gir lange omkjøringsveier på hovedveien mellom Bergen og Oslo, særlig for trafikken mellom indre Sogn og Bergen.

Fra Lærdal brukes ferjesambandene Fodnes - Manheller og Hella - Vangsnes via Sogndal og riksvei 13 Vikafjelles som omkøringsvei. Fra Hallingdal anbefales det å kjøre via riksvei 7 over Hardangervidda. Lenger sør er E134 et alternativ for de som skal mellom øst og vest.