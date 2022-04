Lise Klaveness får Fritt Ord sin honnør

Ei veke etter Lise Klaveness tordna mot kongressen i Fifa får ho Fritt Ord sin Honnør.

Klaveness seier til Fritt Ord at ho tek i mot prisen som ein motivasjon til å jobba endå hardare for å beskytta fotballen og jobba for nødvendig endring.

–Eg deler prisen med gode kollegaer i NFF og norsk fotball, ikkje minst norske klubbar og supportarar som gav meg oppdraget om å vidareformidla eit viktig budskap frå medlemmene våre, seier Klaveness til Fritt Ord.

Ho seier ho skal gje prispengane til Norsk organisasjon for asylsøkarar (NOAS).

– Klaveness sin offentlege innsats under den internasjonale fotballkongressen, og spesielt hennar sterke og kraftfulle tale, er ein effektiv bruk av ytringsfridomen for å overvinna maktmisbruk, undertrykking og korrupsjon, seier Stiftelsen Fritt Ord sin styreleiar Grete Brochmann.

Prisen består av ein sum på 100 000 kroner, og er delt ut av stiftinga Fritt Ord. Prisen blir delt ut av Fritt Ord sitt styre for verdifullt virke i det frie ord si teneste, gjerne i samanheng med ein aktuell sak.

Utdelinga skjer etter påske.