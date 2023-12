– Jeg blir veldig påvirket av TikTok og har kjøpt masse ut ifra «Keep or return»-videoer. For i kommentarfeltet kan man oftest se referansekoden til plagget, sier Lea Hilleren.

Kjolene som ligger foran henne i hver sin innpakning, er nærmest identiske. Men i forskjellige størrelser.

– Skal du returnere begge kjolene?

– Jeg lurer litt på om jeg skal beholde den ene likevel, fordi jeg skal på et julebord snart. Men den andre returnerer jeg fordi den ikke passer, sier Lea.

Her viser Lea Hilleren frem noen blazere hun nylig har bestilt fra nett. Blazerne var heldige som fikk bli, da Lea ikke er fremmed for å sende returer. Foto: Karoline Forberg / NRK

Nettbutikk-mappe på telefonen

Jenta fra Førde, men som bor sentralt i Bergen, bestiller ofte klær i flere størrelser og returnerer det som ikke passer.

Det hender også ofte at hun bestiller en rekke forskjellige plagg og returnerer alle som ikke faller i smak.

– Jeg har en egen mappe på telefonen med apper fra nettbutikker som jeg bestiller fra. Så bare scroller jeg gjennom og bestiller derfra, forteller Lea.

Og til årets julebordsesong har hun allerede bestilt tre kjoler. To beholdes, men en returneres i kveld.

Keep or Return

På Tiktok trender videoer med temaet «Keep or Return». Emneknaggen tar opp en sentral del av unges netthandlevaner når de handler klær.

Slik ser videoene av "Keep or Return" ut. De prøver flere plagg og peker ut hvilke de returnerer eller beholder. Referansekoden til plaggene ligger ofte i kommentarfeltene så man enkelt kan finne de. Foto: Skjermbilde / TikTok

Videoene viser at man bestiller f.eks. fem kjoler til et arrangement eller bestiller samme bukse i tre forskjellige størrelser. I begge situasjoner beholdes ofte kun én.

Resten returneres. Akkurat som Lea gjør.

Men hvor ender returene opp?

Returer til dynga

– Hvert år genereres over to millioner tonn avfall gjennom retur av varer. Dette fører til store fyllinger med klær, som er et alvorlig miljøproblem, sier Dina Flått i UngKlima-prosjektet.

Flåtts inntrykk er at de færreste unge ønsker å forurense verken klima eller miljøet bevisst, men at de sjelden får informasjon om konsekvensene ved å sende klær i retur.

– Det er nok ikke like selvforklarende at mange klær faktisk havner på søppeldynga ved returer. Hadde flere visst, så hadde kanskje flere tenkt seg om to ganger før man kjøper noe nytt på nett, forteller Flått.

Dette skjer med returen din Ekspander/minimer faktaboks Klærne får en lang reisevei. I februar gjorde TV 2 en undersøkelse der de fant ut at sju plagg de valgte å returnere fra Zalando til sammen reiste hele 26 242 km.

Mange klær ender på dynga. Ungklima forteller i en artikkel at det hvert år genereres over 2 millioner tonn avfall gjennom retur av varer. Kilden de har brukt er blant annet BBC.

Nelly.com sier at en veldig høy andel av produkter deres som returneres kan selge igjen via deres egne kanaler. Varer som ikke kan selges på deres markeder selges videre i andre kanaler.

36 prosent retur

Til NRK opplyser nettbutikken Nelly at de i hele 2022 hadde 36 prosent retur på alle bestillingene de fikk inn.

– Det er en naturlig del av vår virksomhet som netthandlere. Derimot har vi en tydelig ambisjon om å nå et nullnivå det som gjelder unødvendige returer og arbeider strategisk for å minske antall returer, sier pressekontakt Anna Andersson.

– Hva skjer med returene?

– En veldig høy andel av produkter som returneres kan vi selge igjen via våre egne kanaler. Funksjonelle varer som ikke kan selges på våre markeder selges videre i andre kanaler, forteller Andersson.

Nelly tilbyr gratis retur mot at man legger inn en ny bestilling på klær.

NRK har spurt en rekke andre nettbutikker om deres syn på «Keep or return»-trenden, men uten å få svar.

Keep or brenn/kast/gi plagget lang reisevei

Ingrid Vik Lysne har etter «Symesterskapet» i NRK blitt en kjent medieprofil med et klart bærekraft-fokus. Hun er skeptisk til trenden.

– Den bør du unngå, hvert fall hvis du skal være miljøvennlig. Nettopp fordi vi vet så lite om hva som skjer med returene, sier Ingrid.

Ingrid Vik Lysne holder seg unna netthandling av klær, foruten om noen gravidklær hun synes det er vanskelig å finne brukt. Foto: Tobias Fjeldheim

Hun forteller at det i en drømmeverden ville vært en god løsning å returnere klær for å kun beholde det man faktisk tenker å bruke.

– Men så er det en skyggeside ved det, dessverre.

Lea viser frem Klarna-appen sin som avslører at hun i november har brukt over 5000 kroner kun på netthandling av klær. Men etter i dag, vil rundt 700 kroner trekkes fra beløpet når hun leverer en retur. Foto: Karoline Forberg / NRK

Ingrids fem gylne netthandeltips

Lysne mener det er enkelt å unngå retur av klær:

Ikke kjøp klær på nett som er mindre sannsynlig at sitter akkurat som det skal. Unngå for eksempel jeans og sko. Finn klær i hundre prosent naturmateriale. De holder seg bra og er gode å ha på. Kjøp gjerne klær som er baggy eller stretchy på nett, men andre ting i butikk. Da er sannsynligheten lavere for at du må returnere. Unngå å kjøpe mange kjoler til julebord, bare for å returnere alle bortsett fra én . Det er ikke bærekraftig. Sjekk ut leiemarkedet for julebordsesongen.

En vennlig påminner

Lea Hilleren sier hun delvis følger denne listen. Hun holder seg unna jeans og syr gjerne inn klær om de ikke sitter perfekt.

Men hun kjøper gjerne mange kjoler til et julebord, sjekker ikke hvilket materiale stoffet er i og kjøper mye sko på nett.

– Også synes jeg det er vanskelig med det å leie kjoler hvis man skal på julebord for eksempel. Da blir man jo redd for å søle på kjolen, som kan bli dyrt da det gjerne er dyre kjoler man leier, avslutter Lea.

Der forsvinner den litt for store kjolen fra NAKD. Enten tilbake til NAKD sitt lager eller så får den en lang ferde som muligens ender i søpla. Foto: Karoline Forberg / NRK

Da TV 2 kom med sine avsløringer av Zalandos returvarer i februar, ble Lea bevisst på retur-problemet. Hun trappet ned på returene.

– Men så glemmer man det jo veldig fort. Nå kom jeg på det igjen da, ler Lea og forteller at hun igjen skal ha dette i bakhodet.