NRK rettar: Politiet opplyste først feil alder på dei døde. Det er retta 10.57.

Kvinna i 50-åra og mannen i 40-åra blei funne døde i huset dei budde i i Øygarden utanfor Bergen natt til onsdag.

Dei blei funne av politiet rundt klokka 02.00, etter ei bekymringsmelding frå ein nabo like før.

Pårørande er varsla, ifølgje politiet.

Jobbar ut frå fleire hypotesar

Politiet har oppretta sak om mistenkeleg dødsfall.

– Me jobbar ut frå fleire moglege hypotesar om kva som kan ha skjedd, og gjennomfører dei undersøkingane som er naturlege i ei slik sak, seier politiadvokat Linn Skaar Sætre.

Ho legg til at det er for tidleg å seia kva som er dødsårsaka, og at dei to tidlegast blir obduserte torsdag.

– Det er ikkje openbert kva dei har døydd av, seier Sætre.

Krimteknikarar er på plass for å gjera undersøkingar.

Politiet jobbar på staden i Øygarden der ei kvinne og ein mann blei funne døde. Foto: John Inge Johansen / NRK

Nabo fekk ikkje kontakt

Ei nabokvinne varsla politiet i natt, skriv BT. Ho seier til avisa at det hadde gått rundt ei veke sidan ho hadde sett livsteikn frå naboane. Eit vindauge stod også ope, med frost på gardinene.

– Ho hadde ikkje hatt kontakt med desse personane på ei stund og reagerte på det, seier politiadvokat Linn Skaar Sætre.

Ordførar Tom Georg Indrevik (H) seier kommunen ikkje har fått spørsmål om å bidra i samband med dødsfalla. Han vil ikkje kommentera saka på noverande tidspunkt.