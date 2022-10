Kvinne i 30-årene døde etter båtulykke

En kvinne i 30-årene omkom etter båtulykken vest for Sandøyna i Askvoll fredag. Kvinnen og et barn under 10 år fikk livreddende førstehjelp etter ulykken. Barnet ble fløyet til Haukeland universitetssjukehus.

En mann i 30-årene, som også var på båten, ble ikke alvorlig skadet.

Det er en familierelasjon mellom de involverte.

Pårørende er varslet om dødsfallet.