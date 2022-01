I sommar fortalde NRK historia til «Thea».

Då hadde kvinna og dottera vore forfølgt og trakassert av ein mann i Bjørnafjorden kommune i meir enn to år.

Den vesle familien møtte mannen tilfeldig i ein park. Det skulle endra livet fullstendig.

– For sjuk til å straffast

Trass i fleire forbod mot å oppsøka kvinna, oppsøkte mannen Thea over ti gongar. Men sjølv om framferda til mannen var truande, la politiet saka bort gong på gong.

Årsaka er at det var tvil om mannen si psykiske helse. Heller ikkje statsadvokaten meinte at det kunne reisast sak mot ha.

Mannen har vore for frisk til å dømmast til psykisk helsevern, og for sjuk til å straffeforfølgast.

Thea og advokaten hennar klaga på avgjerda om å leggja bort saka og Riksadvokaten kom på banen. Han gjorde om på bortleggingane og kravde full etterforsking av alle sakene.

No er tiltalen klar.

Påtalemyndighetene ber om at mannen blir overført til tvungen psykisk helsevern.

– Thea er glad for at saka er tatt på alvor, og at ho fekk medhald i klagen. Og for at mannen får hjelp, seier Theas advokat, Kristine Aarre Hånes.

FORFØLGT: Mannen oppsøkte Thea og dottera både ute og heime. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

14 brot på besøksforboda

Mannen er tiltalt for kroppsskade etter at han i juni 2020 dytta ei kvinne utfor ein halvannan meter høg mur. Kvinna fekk brot i ryggen og i handleddet, og har fått varige smerter etter valdshendinga.

I tillegg er han tiltalt for trugslar, forfølging og for å ha utvist seksuelt krenkande framferd.

Han er også tiltalt for 14 brot på besøksforbod mot Thea.

Mannen skal blant anna gjentatte gonger ha oppsøkt og dels følgt etter Thea og dottera hennar og sendt ho ei rekke tekstmeldingar med sjikanerande innhald og biletar.

Fleire gonger skal han ha oppsøkt ho heime, og plystra og laget støy for å få oppmerksemda hennar. Ein av gongene reiv han i filler ei kopi av besøksforbodet og pekte på ho.

Mannen er og tiltalt for å ha brote besøksforbod mot to andre personar.