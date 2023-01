Kutter prisen på Tesla – tror det kan føre til kollaps i bruktbilmarkedet

Det betyr at modellen Model Y nå vil koste rundt 450.000 kroner. Altså godt under momsgrensen, skriver Tek.no.

Flere andre modeller får også redusert pris.

Men, hvorfor?

Bilekspert og investeringsdirektør Robert Næss i Nordea tror det handler om høye mål og et saktegående salg.

– Selskapet har merket at salget har gått tregere. De har hatt en del biler på lager, som er veldig overraskende. Folk har pleid å stå i kø for å kjøpe disse bilene.

Selskapet har mål om å selge 40 prosent flere elbiler dette året sammenlignet med i fjor.

Samtidig øker renten i USA og hele Europa.

– Likevel er det overraskende at de har kuttet prisene så dramatisk, sier han.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea sier at mange bruktbilselgere vil tape penger på prisnedgangen. Han mener at det er idiotisk å kjøpe brukt Tesla akkurat nå. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kjøpe bruktbil? Pass på

Han tror prisraset først og fremst vil gå utover bruktmarkedet. Som han tror vil kollapse.

– De som vil merke dette umiddelbart, er de som skal selge brukte elbiler.

Det er over 500 brukte Y-modeller på markedet. Flere er priset høyere enn de ny elbilene, ifølge ham.

Det betyr at mange bileiere der ute kan tape 100.000 kroner.

Men for dem som ikke har bil, er dette gode nyheter. De får en billigere bil og slipper moms. Nå oppfordrer han folk som skal kjøpe bruktbil om å passe nøye på.

– Akkurat nå er det idiotisk å kjøpe bruktbil. Det som var en billig bruktbil i går, er en altfor dyr bruktbil i dag. Men prisene vil gå ned, sier han.

Vil ikke vare i evig tid

Senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF kaller prisfallet «formidabelt».

Men selskapet har gjort det før. Derfor tror han at fallet er kortvarig, at prisene vil gå opp igjen.

– Dette vil ikke vare i evig tid. Det er en lite luke nå, og man bør skynde seg om vil gjøre et godt kjøp, sier han.

Han er klar på at prisfallet har konsekvenser han ikke liker.

– De som har kjøpt Tesla, og som skal selge den igjen vil få mye mindre for den. Det er ikke helt bra. Jeg tror det er mange som er sure nå, sier Sødal.

Tesla Model Y var den mest solgte bilen i Norge i fjor. Nå er prisen for en ny bil redusert med 120.000 kroner. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Slutt på momsfritak

Fra 1. januar ble det innført nye avgifter for nysalg av elbiler. Da ble momsfritaket for elbiler som koster over 500.000 kroner, fjernet.

Regjeringen innførte også en ny vektavgift for elbil. Den skal beregnes med 12,5 kroner per kilo av bilens egenvekt over 500 kilo. Dette gjelder for alle nye biler.

Fjerning av momsfritak og ny vektavgift for elbil i 2023 Ekspandér faktaboks Stortinget har bestemt at andelen nulluslippskjøretøy i nybilsalget skal ligge på 100 prosent innen 2025. I statsbudsjettet for 2023 skal regjeringen blant annet: Innføre moms på kjøpsbeløp over 500.000 kroner for elbiler

Innføre ny vektkomponent som skal gjelde for alle personbiler

Innføre innstramminger i engangsavgiften for hybrid- og fossilbiler, for å nå målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler innen 2025. Biler som koster mindre enn 500.000 får fullt momsfritak, i første omgang ut 2024. Den nye vektavgiften skal beregnes med 12,5 kroner per kilo av bilens egenvekt over 500 kilo for alle nye biler. Den nye vektavgiften kommer i tillegg til eksisterende vektavgift, som i dag pålegges alle nye biltyper utenom elbiler.

NRK opplyser om at Robert Næss også er hovedeier i firmaet Ekocar, som importerer elbiler til Norge.