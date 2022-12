– Jeg hadde ikke fått med meg avgiftene som kommer i 2023 før i dag.

Det sier Yiteng Zhang, som er nybakt elbileier. Nylig hentet han sin nye elbil hos Kverneland Bil på Forus.

Han måtte ut med omtrent 550.000 for bilen.

– Den samme bilen vil i 2023 koste 670.000 kroner, sier bilselger Ole Bjørn Tjelta.

En av grunnene til prisøkningen er at avgifter for elbiler øker 1. januar.

Etter de nye avgiftene, vil den samme bilen stige 45.000 kroner i pris, forteller salgssjef Torbjørn Lauvland Vatle. Bilen har også hatt kampanjepriser.

Med andre ord «sparte» Yiteng Zhang 120.000 kroner ved å kjøpe bilen i 2022.

– Nyhetene om at jeg fikk ta over bilen rett før de nye avgiftene trer i kraft var en veldig god overraskelse. Jeg tar det som en tidlig julegave, sier han.

NRK har sett på prisøkningen for de mest populære elbilene. Se tabell lenger nede i saken.

Yiteng Zhang prater med bilselger Ask Flesjå, som beskriver travle dager på jobb i desember: – Det er travelt med utleveringer. Det gjelder å få levert dem ut nå. Foto: Elise Pedersen / NRK

Fjerner momsfritak og innfører vektavgift

I 2023 skal regjeringen blant annet fjerne momsfritaket for elbiler som koster over 500.000 kroner.

Regjeringen innfører også en ny vektavgift for elbil. Den skal beregnes med 12,5 kroner per kilo av bilens egenvekt over 500 kilo. Dette gjelder for alle nye biler.

Dermed mister flere nybilkjøpere noen av fordelene som fulgte med å gå til innkjøp av ny elbil.

Ifølge Bilnytts kalkulator vil de mest populære elbilene koste så mye mer i 2023:

De nye prisene på de mest populære elbilene Bilmerke Modell Pris i 2022 Pris i 2023 Differanse Tesla Model Y 522.390 545.000 22.610 Tesla Model 3 432.390 448.290 15.900 Audi Q4 e-tron 477.120 497.558 20.438 Hyundai IONIQ 5 519.000 544.088 25.088 BMW iX 701.080 774.062 72.982 Polestar Polestar 2 365.000 383.000 18.000 Volkswagen ID.4 GTX 495.900 516.512 20.612 Ford Mustang Mach-E 466.700 486.838 20.138 Audi e-tron 571.820 612.988 41.168 Skoda Enyaq iV80 505.000 526.062 21.062

Tabellen over viser de estimerte nye prisene for de mest solgte elbilene. Merk at flere modeller har ulike variasjoner. NRK har brukt standardutgavene.

Elbiler som koster mindre enn 500.000 får fremdeles fullt momsfritak, i første omgang ut 2024.

Den nye vektavgiften kommer i tillegg til eksisterende vektavgift, som i dag pålegges alle nye biltyper utenom elbiler.

Fjerning av momsfritak og ny vektavgift for elbil i 2023 Ekspandér faktaboks Stortinget har bestemt at andelen nulluslippskjøretøy i nybilsalget skal ligge på 100 prosent innen 2025. I statsbudsjettet for 2023 skal regjeringen blant annet: Innføre moms på kjøpsbeløp over 500.000 kroner for elbiler

Innføre ny vektkomponent som skal gjelde for alle personbiler

Innføre innstramminger i engangsavgiften for hybrid- og fossilbiler, for å nå målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler innen 2025. Biler som koster mindre enn 500.000 får fullt momsfritak, i første omgang ut 2024. Den nye vektavgiften skal beregnes med 12,5 kroner per kilo av bilens egenvekt over 500 kilo for alle nye biler. Den nye vektavgiften kommer i tillegg til eksisterende vektavgift, som i dag pålegges alle nye biltyper utenom elbiler.

Siri Vassvik hentet onsdag sin nye bil hos Ålgårds Auto. Med seg hadde hun faren Tore Vassvik. Han har fulgt med på nyhetene om de nye avgiftene: – Siri sparer 20.000 kroner, så det er jo en grei besparelse. Foto: Erik Waage / NRK

Kunder kansellerer

Torbjørn Lauvland Vatle er salgssjef for Volvo ved Kverneland bil. Han er ikke nødvendigvis positiv til de nye avgiftene som blir innført ved årsskiftet.

– Elbiler skal bli satset på. At de nå blir avgiftsbelagt, fører til at kundene kanskje ikke kjøper elbilene de egentlig vil kjøpe, sier han.

Torbjørn Lauvland Vatle, salgssjef for Kverneland bil. Foto: Elise Pedersen / NRK

Lauvland Vatle forteller at de har opplevd at kunder har kansellert bestillingene sine som følge av at de ikke får bilene i tide før de nye avgiftene trer i kraft.

Likevel kan han fortelle om travle dager for elbilbransjen.

Det kan også Christer Ellingsen, salgssjef for BMW ved Bavaria i Stavanger.

– Resten av året blir det veldig travelt for oss. Mange biler har ankommet Norge, og mange skal leveres ut til kunder før nyttår. Vi får en skikkelig hektisk avslutning på 2022.

Christer Ellingsen, salgssjef for BMW ved Bavaria i Stavanger. Han merker at mange kunder er spente: – Det er en del henvendelser hvor kundene lurer på hva ståa er her og nå. Slike får vi hver eneste dag. Foto: Øystein Otterdal / NRK

I år var omtrent 80 prosent av alle førstegangsregistrerte personbiler, nullutslippsbiler.

Salgssjefene og bilselgerne NRK har vært i kontakt med, tror alle på en videre utvikling i elbilsalget.

– Elbilen har kommet for å bli. Jeg ser for meg at vi vil få en rolig start på nyåret, men at vi er tilbake til normalen etter hvert i 2023, sier salgssjef for Nissan og Kia i Ålgårds Auto, Joar Langeland.

I fjor leverte de ut omtrent 20 biler i desember.

I år vil de ha levert ut mellom 55 og 60.

Joar Langeland sier de ikke tar fri i romjulen. Aldri før har Ålgård Auto levert ut så mange elbiler på en måned som i desember 2022. Foto: Erik Waage / NRK

– Kom som lyn fra klar himmel

Senior kommunikasjonsrådgiver i Naf, Nils Sødal, sier fjerningen av momsfritaket var ventet.

– Det ble varslet på forsommeren. Men at det skulle innføres en vektavgift for elbiler, kom som lyn fra klar himmel, sier han.

Også kommunikasjonssjef i Elbilforeningen, Unni Berge, påpeker at momsen på elbil var ventet, men at flere ble overrasket over den nye vektavgiften for elbil.

– Alle nye elbiler blir minst 15-20.000 kroner dyrere. Vi har fått mange negative tilbakemeldinger fra forbrukere. Mange oppfatter det som et brudd på løfter og forutsigbarhet, sier Berge og legger til:

– Elbilsatsingen er Norges mest suksessrike klimasatsing. Da er det uheldig å komme med slike uventede og uvarslede prisøkninger.

Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i Naf. Foto: NAF

Travelt for forhandlerne

Nils Sødal i Naf sier flere nå ønsker å få fatt i nye elbiler før prisene øker fra årsskiftet.

Bilforhandlerne i hele landet har det travelt i årets siste måned.

– Jeg kan love deg at de har det travelt, ja. Det er nærmest kø i Drammensfjorden for å få nok av disse bilene inn til landet, og å registrere dem.

Berge i Elbilforeningen peker også på en høy utleveringstakt av biler.

Unni Berge, kommunikasjonssjef i Elbilforeningen. Foto: Oddmund Reisæter Haugen

– Vi merker det ganske tydelig, og vi vet at mange forhandlere i hele landet jobber på spreng for å få ut biler før disse avgiftene trer i kraft. Det er nok mange som sikrer seg utlevering nå de siste ukene før nyttår, sier hun.

Kunder fortviler

Berge forteller også at flere fortvilte kunder kontakter Elbilforeningen som følge av vektavgiften.

– Bilene de har bestilt, har blitt uforutsett mye dyrere. Da er vårt råd å kontakte bilforhandlere og å lese kontrakten.

Mange kontrakter har klausuler på at man kan avbestille dersom det oppstår store prisforandringer, informerer hun.

– Men uavhengig av kontrakten ser vi også at bilforhandlere ofte prøver å være smidige og prøver å finne løsninger om folk har bestilt en bil som blir for dyr.

Torbjørn Lauvland Vatle sier at de kundene som skulle få levert bil i år, men som får den i 2023, får dekket momsen.

Christer Ellingsen i Bavaria sier situasjonen er utfordrende.

– Det er logikkutfordringer som gjør at det hoper seg opp i Drammen, sier han.

– Basert på det Skatteetaten har gitt uttrykk for, er det registrering, fakturering og forsikring som gjelder for at kundene ikke skal måtte betale de nye avgiftene.