Strandheim var frem til han døde den siste gjenlevende fra motstandsgruppa Shetlandsgjengen.

Den hemmelige operasjonsgruppa holdt til ved Shetland, London og Skottland under andre verdenskrig, og frakta blant annet dokumenter, flyktninger, militære forsyninger og soldater til og fra Norskekysten.

– Vi skylder vår frihet til de som valgte rett og tok kampen, slik Jakob gjorde, sa Rune Andersen, sjef for Sjøforsvaret i sin tale under begravelsen.

MOTSTANDSMANN: Jakob Strandheim gjennomførte 56 turer over Nordsjøen for motstandsgruppa Shetlandsgjengen. Foto: Vilde Midtbø Ulsten / NRK

– Takk for at du viste vei

Det var knapt plass til å gå i den blomsterkransdekkede midtgangen i Fana kirke.

Langs veggen satt soldater fra Sjøforsvaret, som ved Rune Andersen hedret den avdøde krigsveteranen.

– Det er ikke mange igjen av de som kjempet på havet under krigen og vi har et ansvar for å bære deres arv i historien, fortalte Andersen.

Han forteller om en uvurderlig innsats fra mennene som kjempet for Norges frihet fra havet.

– Takk for at du viste vei, og takk for friheten, sa Andersen.

HEDRET: Midtgangen i Fana kirke var fylt av blomsterkranser som hedret krigshelten. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Den siste gjenlevende fra Kompani Linge, August Rathke, var også til stede under begravelsen. Han beskrev et varmt vennskap, som han var svært takknemlig for at de hadde ivaretatt etter krigens slutt.

– Jakob var en av de beste, mimret Linge-veteranen.

På en krans dekorert med norske flagg var det skrevet en soldathilsen de utvekslet under krigen.

– Det er den gamle hilsenen fra når vi skiltes. «We'll meet again», Jakob, fortalte Rathke.

WE'LL MEET AGAIN: Krigsveteran August Rathke fortalte varmt om vennskapet deres. Foto: Sissel Rikheim / NRK

En sjøens og kystens mann

I 2018 traff NRK han hjemme på Nordås i Bergen.

Da fortalte han om oktoberlørdagen for 80 år siden, hvor han sammen med broren Mons, og sju andre i bygda, bestemte seg for å stjele en av familiens to brønnbåter og sette kursen vestover mot Shetland.

Da de kom frem, tok det ikke lang tid før de ble sendt videre til London. Der tilbrakte han en periode i Handelsflåten før han fikk bli med i Shetlandsgjengen, sommeren 1942. I beskjedne fiskefartøy fraktet de materiell, soldater og flyktninger til Norskekysten, før de i oktober 1943 fikk tilsendt tre ubåtjegere fra USA.

Strandheim gjennomførte til sammen 56 turer over Nordsjøen. De fleste av disse på ubåtjageren KNM«Hitra».

BESKJEDEN: Til tross for heltemodig innsats, ble Strandheim beskrevet som beskjeden. Medaljene hadde han pakket vekk i en eske. Foto: Vilde Midtbø Ulsten / NRK

Hedret med minneplate

Bare noen uker før han døde, ble han hedret med en minneplate ved hjemstedet i Øygarden utenfor Bergen.

Strandheim deltok sammen med familien på seremonien den 25. september.

– Forsvaret er veldig takknemlig for at befolkningen her i Øygarden har tatt initiativ til å reise dette flotte monumentet. Vi håper at dette i lang tid fremover vil inspirere ungdommer og andre til å stå opp og kjempe hvis det igjen skulle bli krevet, sa orlogskaptein Lasse Hiis Bergh under seremonien ifølge Forsvaret.

Strandheim etterlater seg tre barn, sju barnebarn og ti oldebarn.