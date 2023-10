– Det sender et signal om at kultur utenfor Oslo er nedprioritert, sier direktør for KODE Kunstmuseer og komponisthjem, Petter Snare.

For i Regjeringens forslag til statsbudsjett får Kode Kunstmuseer et kraftig kutt.

Statsstøtten blir redusert fra 53 millioner til 46 millioner. Det utgjør et kutt på omtrentlig 20 prosent.

– For KODE kom dette som lyn fra en regntung himmel, og for oss så er dette kjempedramatisk. Det er en løsning vi ikke kan leve med, sier han.

Ikke første kutt

Snare sitter fremdeles ikke uten håp, for ifølge han skal kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery ha lovet i torsdag kveld at hun ville finne en langsiktig løsning for Kode. Dette slik at de skal slippe årlige kamper om finansiering.

– Av og til så må man gjøre noen prioriteringer, men jeg er opptatt av at vi må finne en bærekraftig løsning for Kode, sier Lubna Jaffery til NRK.

For dette er nemlig ikke første gang Kode opplever et slikt kutt.

I fjor gjorde regjeringen det samme, og kuttet vekk 10 millioner, men da reddet SV-leder Audun Lysbakken bevilgningen i budsjettforhandlingene med regjeringen.

Dette er et av Kodes museum, Permanenten. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Det viktigste for oss er at kulturministeren nå gjør som hun har lovet, og innkaller til et måte slik at vi finner en langvarig løsning slik at kunst og kultur i Bergen og på Vestlandet har trygge vilkår, sier Snare.

Museet er Norges nest største kunstmuseum og består av fire kunstmuseer i Bergen sentrum og tre komponisthjem utenfor bykjernen. Museet tilbyr samtidskunst, eldre kunst, museumsgjenstander, konserter og naturopplevelser.

De har vært tydelig i mange år på at institusjonen er betydelig underfinansiert, og holdt på å gå konkurs i 2020.

Lysbakken reagerer

Jaffery poengterer at ingen har så langt klart å finne en løsning på Kodes økonomiske problemer. Et møte med Kode tror hun kan hjelpe.

– Det innebærer å sette oss ned og se på hvilke av Kodes utfordringer som er mest prekære. Vi må se på hvordan vi kan løse det med økonomi, men også se på organisering.

Det ikke er noe kjekt å få kutt, men det er samtidig heller ikke kjekt å gi kutt, ifølge Lubna Jaffery. – Men av og til så må man gjøre det, sier hun. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Stortingsrepresentant Audun Lysbakken (SV) synes det er både provoserende og skuffende at det kuttes i Kodes midler.

– Det har vært bred enighet blant alle partiene om at den voldsomme skjevfordelingen i kulturmidler, hvis man sammenlikner Oslo med Bergen, skulle ta slutt, sier han.

Derfor er dette veldig overraskende, ifølge han.

– Jeg hadde håpet at regjeringen skulle komme med en ytterligere økning. Jeg hadde ikke fantasi til å tenke at de kom med det kutt, så det er veldig overraskende.

SV har jobbet for å få midler til Kode de siste to årene, og nok en gang må de inn i en diskusjon rundt dem.

– Jeg er absolutt innstilt på å kjempe en ny runde for Kode, men jeg synes egentlig det er leit at det skal være nødvendig, sier Lysbakken.

Audun Lysbakken synes det er veldig overraskende at de må ha denne diskusjonen med regjeringspartiene igjen. Foto: William Jobling / NRK

At kulturlivet i Oslo prioriteres over resten av landet, mener Jaffery er feil. Da drar hun blant annet fram at Bergen Filharmoniske Orkester og Bergen Nasjonale Opera har fått økte midler i årets foreslåtte statsbudsjett.

– Jeg mener det er en påstand som ikke står seg. Pengene fordeles rundt omkring i hele landet, og er i tråd med det vi har sagt. Vi skal ha mer kunst og kultur ut i hele landet.