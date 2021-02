Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

27-åringen fra Ålesund har i likhet med alle andre fått endrede vaner og forbruk siden pandemien tilhørende tiltak traff Norge med full kraft i mars i fjor.

– Man går ikke ut og spiser, man er ikke på byen, og det er heller ikke så veldig behov for nye klær når man stort sett jobber på hjemmekontor, sier Sagevik.

Lav rente på boliglån og studielån har også bidratt til god stemning i nettbanken. Hun har derfor benyttet anledningen til å bygge seg opp en skikkelig bufferkonto igjen etter et leilighetskjøp i Oslo for to år siden.

– Planen er å ha en til to månedslønner på en bufferkonto. De pengene skal jeg bare la stå i tilfelle det skjer noe uforutsett. Det tenker jeg er viktig å ha, sier Sagevik.

Sparte 39 milliarder mer

Hun er slett ikke alene. Norske bankkunder har under pandemien virkelig fylt opp bankkontoene sine. Alle banker NRK har vært i kontakt med forteller om et kraftig hopp i småsparingen:

Sparebanken Vest: 8 prosent

DNB: 10 prosent

Danske Bank: 17 prosent

I tillegg bekrefter Nordea sparerekord hos sine kunder i 2020.

For DNB, som er Norges største bank, utgjør kundenes spareøkning 39 milliarder kroner.

Sparebanken Vest, som har den laveste prosentvise økningen av disse fire, har fått 4 milliarder mer inn i innskudd fra kundene enn året før.

JUBLER: Forbrukerøkonom Lene Drange har lenge snakket om viktigheten av å ha penger i bakhånd. Hun gleder seg stort over utviklingen. Foto: Privat

– Flere vil sikre seg

– Veldig mange er blitt flinkere til å spare. Men en god del av pengene som er spart siste året er nok som følge av at tilbudet for hva man kan bruke penger på har vært begrenset, sier banksjef Jan-Tore Smith i Sparebanken Vest.

Trenden er at bankkundene også oppretter flere kontoer og setter opp flere faste sparetrekk enn tidligere.

– Vi ser at kundene har et ønske om å sikre seg og sette av penger, sier divisjonsdirektør for DNBs kundesenter for personkunder, Renathe Sørestrand-Hansen.

Luksusfellen-Lene jubler

– Halleluja! Endelig skjer det som vi har ventet lenge på, jubler forbrukerøkonom Lene Drange, kjent fra «Snaponomi» og «Luksusfellen».

Økonomprofilen fra Bergen har i lang tid understreket behovet for å ha penger i bakhånd. Hun er derfor svært glad for at folk nå velger å spare pengene de ikke får brukt på før-korona-vanene sine.

– Jeg tror en vel så viktig grunn er at man ser de økonomiske konsekvensene i samfunnet og kjenner litt på risikoen: Kan jeg bli permittert? Kan min samboer bli permittert? Kan det skje noe uforutsett med min egen økonomi? Da er det greit å ha sikkerheten som er i en bufferkonto, sier Drange.

– Mer bevisst etter boligkjøp

Hjemme hos Ingvild Sagevik og samboeren blir det nå spart både på sparekontoer, med spareapp og langsiktig sparing i fond.

27-åringen forteller at hun alltid har vært opptatt av å spare penger, men at viktigheten av å legge noe til side er blitt tydeligere for henne de siste årene.

– Jeg har alltid hatt sparekontoer og en bufferkonto. Men det å ha et bevisst forhold til det, som tanker om hvor mye man bør ha der, det kom først etter at vi kjøpte bolig. Da er det plutselig mye mer som kan gå galt og som man trenger penger til, sier Sagevik.